ЦВК завтра розгляне питання про зміну часу дебатів на «Суспільному»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кандидатам у президенти потрібно 18 квітня до 10 години подати пропозиції у письмовій формі Центральній виборчій комісії стосовно участі у дебатах

Центральна виборча комісія на нараді завтра, 18 квітня, о 12:00 планує розглянути питання щодо перенесення часу проведення дебатів на «Суспільному» з 20:00 на 21:00. Про це сказала під час наради у середу голова ЦВК Тетяна Сліпачук, повідомляє УНН.

Зазначається, що кандидатам у президенти потрібно завтра, 18 квітня, до 10 години подати пропозиції у письмовій формі Центральній виборчій комісії стосовно участі у дебатах.

«Повідомляємо обох уповноважених представників кандидатів у президенти про те, що о 12 годині завтра Центральна виборча комісія, враховуючи письмові документи, які ми очікуємо від кандидатів: від одного вже ми отримали, а від іншого до 10-ї очікуємо, проведе нараду для вирішення цього питання відповідно до закону, Конституції та норм, які були прийняті безпосередньо Центральною виборчою комісією», - підкреслила Сліпачук.

Підставою для такого рішення ЦВК стало клопотання уповноваженого представника кандидата Порошенка в ЦВК Руслана Князевича щодо перенесення часу початку дебатів на Суспільному із 20:00 години на 21:00.

Водночас уповноважений представник кандидата в президенти Володимира Зеленського Сергій Кальченко заявив, що підстав для зміни постанови ЦВК у частині зміни часу проведення дебатів на Суспільному немає. На думку його штабу, кандидати взагалі мають відмовитись від участі в дебатах на НСТУ, щоб зекономити таким чином державні кошти.

У той же час голова ЦВК звернулася до нього з проханням у письмовій формі до 10:00 години 18 квітня викласти свою позицію.

Нагадаємо, штаб кандидата в президенти Петра Порошенка попросить Центральну виборчу комісію перенести час дебатів на Національній суспільній телерадіокомпанії України 19 квітня з 20:00 на 21:00.