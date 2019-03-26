Декларації: Голова Нацполіції Князєв сплатив близько мільйона гривень аліментів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Князєв почав виплачувати аліменти у 2018 році

За минулий рік Князєв отримав 1,9 млн грн доходу у вигляді зарплати та гонорарів

Глава Нацполіції Сергій Князєв у 2018 році виплатив 926 333 гривні аліментів. Про це свідчить його електронна декларація за минулий рік. У декларації за 2017 рік Князєв не вказував оплату аліментів.

Весь дохід Князєва у 2018 році склали зарплата і гонорари.

Князєв задекларував квартиру в Чабанах Київської області площею 87,5 кв. м, 25% якої знаходиться в його власності, квартиру в Броварах Київської області площею 79,9 кв. м, яка у нього в 100%-й власності, і оренду квартири в комплексі спеціальних об'єктів Фортеця МВС площею 172,9 кв. м.

Також він задекларував дві земельні ділянки площею по 1 тис. кв. м, які розташовані в Житомирській і Київській областях.

За минулий рік Князєв заробив 1,9 млн гривень доходу, а також показав у декларації 1,3 млн гривень і 10 тисяч євро готівки. Чиновник зберігає 326 тисяч гривень на рахунку в ПриватБанку.

Транспортних засобів у глави Нацполіції немає.