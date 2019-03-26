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    Декларації: Голова Нацполіції Князєв сплатив близько мільйона гривень аліментів

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    Сергій&nbsp;<span>Князєв почав виплачувати аліменти у 2018 році</span> - Декларації: Голова Нацполіції Князєв сплатив близько мільйона гривень аліментів
    Сергій Князєв почав виплачувати аліменти у 2018 році

    За минулий рік Князєв отримав 1,9 млн грн доходу у вигляді зарплати та гонорарів

    Глава Нацполіції Сергій Князєв у 2018 році виплатив 926 333 гривні аліментів. Про це свідчить його електронна декларація за минулий рік. У декларації за 2017 рік Князєв не вказував оплату аліментів.

    Весь дохід Князєва у 2018 році склали зарплата і гонорари.

    Князєв задекларував квартиру в Чабанах Київської області площею 87,5 кв. м, 25% якої знаходиться в його власності, квартиру в Броварах Київської області площею 79,9 кв. м, яка у нього в 100%-й власності, і оренду квартири в комплексі спеціальних об'єктів Фортеця МВС площею 172,9 кв. м.

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    Також він задекларував дві земельні ділянки площею по 1 тис. кв. м, які розташовані в Житомирській і Київській областях.

    За минулий рік Князєв заробив 1,9 млн гривень доходу, а також показав у декларації 1,3 млн гривень і 10 тисяч євро готівки. Чиновник зберігає 326 тисяч гривень на рахунку в ПриватБанку.

    Транспортних засобів у глави Нацполіції немає.

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