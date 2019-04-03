Демократи готові профінансувати Пентагон на $733 млрд в 2020 році



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Невоєнні витрати передбачається в наступному році збільшити на 5,7% до 631 млрд. доларів

Білий дім скоріше за все не підтримає пропозицію представників Демократичної партії

Представники Демократичної партії США запропонували профінансувати Міністерство оборони на рівні 733 млрд. доларів в 2020 році і 749 млрд. доларів в 2021 році на основі домовленості про збільшення воєнних і невоєнних витрат для обходу положень Budget Control Act 2011 року.

Для цього передбачається невоєнні витрати в наступному році збільшити на 5,7% до 631 млрд. доларів, а в 2021 році до 646 млрд. доларів. Дональд Трамп в проекті бюджету на 2020 рік попросив Конгрес виділити 750 млрд. доларів для Пентагону на наступний рік. Про це повідомляє видання Defense News.

Дана пропозиція демократів може бути схвально сприйнята їх колегами республіканцями в Конгресі. Проте ця ідея може викликати несприйняття в Білого дому, який налаштований на одночасне збільшення воєнного бюджету і на зменшення невоєнних витрат. Факт опозиції підтвердив представник апарату Білого дому, спілкуючись із журналістами в понеділок.

Демократи в свою чергу визнали, що поки що вели переговори по новій пропозиції щодо бюджету на 2020 і 2021 роки із такими республіканцями в Конгресі як Мітч Макконел і Річард Шелбі. При цьому до переговорів не був залучений керівник апарату Білого дому Мік Малвуні.