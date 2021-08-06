День народження, іменини та день ангела: Церква пояснила, коли, кого і з чим вітати

Більшість ототожнює день ангела з днем іменин, але це помилка

Картинки-привітання з іменинами, днем народження та днем ангела кожен із нас отримував у соціальних мережах. Комусь такий спосіб привітання подобається, а хтось надає перевагу простим особистим словам від душі.

Часто наші близькі вітаючи прирівнюють іменини до дня ангела. Чим же відрізняються ці свята – пояснили священнослужителі. Про це пишуть на сторінці Православної Церкви України у Facebook.

День народження – це світське свято, день, коли людина з’явилася на світ. Ця дата записана у свідоцтві про народження та всіх документах, і саме від неї відраховується вік людини.

Натомість день іменин – це день пам’яті святого-покровителя, внесений до церковного календаря. Він може бути спільним для багатьох людей, хрещених під одним іменем. Також це свято ще називають днем ангела.

Свята Церква називає іменини також днем тезоіменитства (однакового імені), коли вшановуються святий чи свята, ім‘ям якого назвали людину.

«Щодо дня ангела існує й інша традиція, хоча й маловідома. У Хрещенні людина народжується духовно, входячи до іншого, життя у вічності. Під час Таїнства Хрещення священник просить Господа приставити до охрещуваного «ангела світлого», який охоронятиме людину від зла та напастей. Тому день хрещення також називають днем ангела, адже цього дня людина отримує свого ангела-охоронителя, який оберігатиме її протягом життя та до якого вона звертатиметься у молитві», – йдеться в повідомленні.

Однак більшість ототожнює день ангела з днем іменин.

Отож, Церква ці дні визначає так:

День народження – день, коли людина народилася.

Іменини – день пам’яті святого-покровителя, на честь якого вас назвали.

День ангела – день, коли її охрестили, але не буде образою якщо ви в день іменин привітаєте й із днем ангела.

«Варто розрізняти ці свята та завжди знати, що саме ви святкуєте. Адже свідоме ставлення до життя допомагає зростати духовно та зміцнюватися у вірі», – пояснили людям.

Нагадаємо, раніше Помісна церква спростувала міф про запровадження християнства на українських землях.

Читайте також:



