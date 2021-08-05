На Дніпропетровщині реставрують унікальну дерев’яну церкву (фото)

Майстри працюють всередині будівлі та водночас приводять до ладу територію навколо храму

У Новомосковську Дніпропетровської області майстри зі Львова взялися за реставрацію дерев’яного Свято-Троїцького собору. Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

Храм є унікальним. Свято-Троїцький собор збудували у XVIII столітті на замовлення козаків. Це дерев’яний храм без жодного цвяха в стилі бароко. Має дев’ять веж-куполів. Його історія лягла в основу роману Олеся Гончара «Собор».

Майстри працюють всередині будівлі та водночас приводять до ладу територію навколо храму.

Відомо, що собор вже реставрували ззовні – привели до ладу куполи та фасад. Нині кипить робота всередині. Все відбувається вручну та дуже дбайливо. Реставратори знімають фарбу зі стін – подекуди, 15-17 слоїв.

Загалом дерев’яний каркас будівлі зберігся добре.

Відомо, що на подвір’ї храму будівельники знімають асфальт, який замінять на натуральний камінь.

Додамо, що семінарську церкву у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича рятуватимуть від тріщин та грибка. Цьогоріч розпочнеться відновлення фасадів будівлі у рамках програми Президента України «Велика реставрація».

Раніше повідомлялося, що історичний будинок в центрі Києва відреставрують за $4 млн.

Також Київська міська рада звернулася до уряду щодо збереження історичних і культурних пам'яток столиці.