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    На Дніпропетровщині реставрують унікальну дерев’яну церкву (фото)

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    Дерев&rsquo;яний каркас будівлі зберігся добре - На Дніпропетровщині реставрують унікальну дерев’яну церкву (фото)
    Дерев’яний каркас будівлі зберігся добре
    Фото: Дніпропетровська облдержадміністрація

    Майстри працюють всередині будівлі та водночас приводять до ладу територію навколо храму

    У Новомосковську Дніпропетровської області майстри зі Львова взялися за реставрацію дерев’яного Свято-Троїцького собору. Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

    Храм є унікальним. Свято-Троїцький собор збудували у XVIII столітті на замовлення козаків. Це дерев’яний храм без жодного цвяха в стилі бароко. Має дев’ять веж-куполів. Його історія лягла в основу роману Олеся Гончара «Собор».

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    На Дніпропетровщині реставрують унікальну дерев’яну церкву (фото)
    На Дніпропетровщині реставрують унікальну дерев’яну церкву (фото)
    На Дніпропетровщині реставрують унікальну дерев’яну церкву (фото)

    Майстри працюють всередині будівлі та водночас приводять до ладу територію навколо храму.

    Відомо, що собор вже реставрували ззовні – привели до ладу куполи та фасад. Нині кипить робота всередині. Все відбувається вручну та дуже дбайливо. Реставратори знімають фарбу зі стін – подекуди, 15-17 слоїв.

    Загалом дерев’яний каркас будівлі зберігся добре.

    Відомо, що на подвір’ї храму будівельники знімають асфальт, який замінять на натуральний камінь.

    Додамо, що семінарську церкву у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича рятуватимуть від тріщин та грибка. Цьогоріч розпочнеться відновлення фасадів будівлі у рамках програми Президента України «Велика реставрація».

    Раніше повідомлялося, що історичний будинок в центрі Києва відреставрують за $4 млн.

    Також Київська міська рада звернулася до уряду щодо збереження історичних і культурних пам'яток столиці.

    Теги: церква Дніпропетровщина реставрація
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    На Дніпропетровщині реставрують унікальну дерев’яну церкву (фото)