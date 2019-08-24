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    День Незалежності на Донбасі: два обстріли за півдоби

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    Втрат від початку цієї доби внаслідок російської збройної агресії на сході України серед наших українських військових немає - День Незалежності на Донбасі: два обстріли за півдоби
    Втрат від початку цієї доби внаслідок російської збройної агресії на сході України серед наших українських військових немає

    Одразу з опівночі з напрямку від шахти Трудівська окупованого Донецька ворог застосував гранатомети по позиціях наших захисників Мар’їнки.

    З початку цієї доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об’єднаних сил ворог двічі порушив режиму припинення вогню. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

    «Сьогодні, 24 серпня, в День Незалежності України, в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на території Донецької та Луганської областей наші українські герої вже двічі перебували у прицілі російсько-окупаційних військ», - сказав Гуцуляк.

    Так, за його даними, одразу з опівночі з напрямку від шахти Трудівська окупованого Донецька ворог застосував гранатомети по позиціях наших захисників Мар’їнки.

    «Пізніше, з 1:30 ночі, протягом 20 хвилин, бойовики вели прицільний провокаційний обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Павлополя», - розповів Гуцуляк.

    Також, з його слів, втрат від початку цієї доби внаслідок російської збройної агресії на сході України серед наших українських військових немає.

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