День Незалежності на Донбасі: два обстріли за півдоби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Втрат від початку цієї доби внаслідок російської збройної агресії на сході України серед наших українських військових немає

Одразу з опівночі з напрямку від шахти Трудівська окупованого Донецька ворог застосував гранатомети по позиціях наших захисників Мар’їнки.

З початку цієї доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об’єднаних сил ворог двічі порушив режиму припинення вогню. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

«Сьогодні, 24 серпня, в День Незалежності України, в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на території Донецької та Луганської областей наші українські герої вже двічі перебували у прицілі російсько-окупаційних військ», - сказав Гуцуляк.

Так, за його даними, одразу з опівночі з напрямку від шахти Трудівська окупованого Донецька ворог застосував гранатомети по позиціях наших захисників Мар’їнки.

«Пізніше, з 1:30 ночі, протягом 20 хвилин, бойовики вели прицільний провокаційний обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Павлополя», - розповів Гуцуляк.

Також, з його слів, втрат від початку цієї доби внаслідок російської збройної агресії на сході України серед наших українських військових немає.