День Незалежності: Трамп, Макрон і Єлизавета ІІ надіслали привітання Зеленському



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24 серпня Україна відзначатиме 28-у річницю Незалежності

Світові лідери надсилають на адресу президента України привітання з Днем Незалежності

На адресу президента України Володимира Зеленського надходять вітання з нагоди 28-ї річниці Незалежності України.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Так, президент США Дональд Трамп наголосив, що підтримка з боку Штатів суверенітету й територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів є незмінною.

«Протягом наступного року Сполучені Штати Америки працюватимуть у партнерстві з владою та народом України заради просування реформ, які є надзвичайно важливими для успіху України, включно з реформами в царині верховенства права й боротьби з корупцією, зміцненням демократичних інституцій та сприянням економічному зростанню. Українська нація має втілити свій величезний потенціал, і Сполучені Штати пишаються тим, що є партнером і підтримують Україну на цьому шляху змін», – зазначив у своєму вітанні президент США.

Також привітання з Днем Незалежності України надійшло від королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.

«З великою радістю надсилаю Вашій Високоповажності свої привітання з нагоди Вашого національного свята, разом з найкращими побажаннями щастя та процвітання народу України у прийдешні роки», – сказано в тексті.

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон у своєму привітанні наголосив, що Франція залишається поруч з Україною задля відновлення миру на сході країни.

«Я вітаю Вашу ініціативність та рішучість, спрямовані на швидке отримання конкретного прогресу на користь населення, яке потерпає внаслідок конфлікту. 3і свого боку хотів би запевнити Вас у моєму прагненні досягти вирішальних результатів на переговорах у рамках Нормандського формату та в перемовинах з Росією», – зазначив президент Франції.

«Я переконаний, що чим швидше Україна проведе амбітні реформи, зокрема у сфері боротьби з корупцією, та створить сприятливі умови для реалізації свого виняткового економічного потенціалу, тим швидше в Україну повернеться мир», – додав Макрон.

Вітання надійшли й від низки лідерів інших країн світу, резюмували у пресслужбі глави держави.