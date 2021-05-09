День перемоги на Донбасі минув без зафіксованих порушень перемирʼя

Українськими військовими в зоні ООС за добу знешкоджено 145 вибухових предметів

В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 9 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Про це повідомляється у зведенні пресцентру штабу ООС на його сторінці у Facebook.

«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – зокрема йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що в районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 145 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що учора російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор міста Мар’їнка, випустивши шість снарядів з гармати МТ-12 «Рапіра» калібру 100 мм.

Також вчора в районі проведення операції Об’єднаних сил українські бійці збили безпілотні літальні апарати російсько-окупаційних військ.