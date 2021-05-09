День перемоги над нацизмом: як відзначатимуть столиця та інші міста України

Сьогодні в Україні – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

З 2015 р. Україна змінила формат святкування Дня Перемоги у рамках ухвалення пакету законів про декомунізацію

Київ

У неділю, 9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У столиці та інших містах України відбудеться низка заходів.

9 травня з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбудуться урочистості «Пам’ятаємо — Перемагаємо!» на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Захід розпочнеться о 12:00 з огляду на те, що раніше рішенням Мінкульту був заборонений пропуск технічного обладнання для монтування сцени на території Національного музею історії України.

Також проведуть поминальне богослужіння, присвяченого пам’яті загиблих, що полягли у боротьбі за визволення України та перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, молебень за мир в Україні та захисників Вітчизни, під час заходу на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Чернівці

9 травня о 10.00 на Соборній площі міста буде організовано урочисте покладання вінків та квітів до Монумента Перемоги за участю керівників області та міста, представників ветеран­ських організацій, громадсько-політичних об'єднань та небайдужих чернівчан.

9 травня о 13.00 відбудеться панахида за полеглими Героями війни та Небесної Сотні на Центральному кладовищі Чернівців.

Одеса

9 травня о 10:00 відбудеться покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу у парку імені Шевченка та проведення спільного міжконфесійного поминального молебню, до братських могил і монументів Поясу Слави.

9 травня о 10:15 покладатимуть квіти на траверсі пам’ятника Невідомому матросу в акваторії Одеського заливу з кораблів та катерів Західної військово-морської бази ВМС ЗСУ. Об 11:00 — до стели «Крила Перемоги» на площі Десятого квітня, а о 12:00 — на Меморіалі героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї.

У дендропарку Перемоги виступить духовий оркестр Одеського муніципального театру духової музики. А о 14:00 на території Меморіалу героїчної оборони Одеси виступить оркестр Головного управління Нацполіції на Одещині.

Рівне

9 травня на Меморіалі вічної слави на вулиці Київській о 10:15 відбудеться флешмоб «Повертайся живим». Там ветерани та представники влади покладатимуть квіти.

На Алеї Героїв кладовища «Нове» об 11:00 вшанують пам’ять Героїв Небесної Сотні, загиблих Героїв АТО. Там відбудеться панахида та покладання квітів.

У Рівненському краєзнавчому музеї о 13:00 стартує тематична експозиція «Рівненщина в роки Другої світової війни».

На Майдані Музики біля органного залу о 22:00 відбудеться мистецько-патріотична акція «Перша хвилина миру«.

9 травня на Майдані Магдебурзького права біля міської ради о 10:15 відбудеться урочисте покладання кошиків живих квітів до пам’ятного знаку «Загиблим за Україну».

На майдані Незалежності з 10-ї до 18-ї години проходитимуть тематичні виставки. Об 11:00 на військовому меморіалі кладовища Дубенське вшановуватимуть подвиг переможців нацизму у Другій світовій війні. Там відбудеться мітинг-реквієм «1939-1945. Ніколи знову».

Житомир

9 травня о 10:00 відбудеться покладання квітів до пам’ятних знаків у селі Вереси;

11:00 — покладання квітів до пам’ятного знаку Перемоги на майдані Перемоги та переїзд ветеранів до Монумента Слави;

11:30 — Покладання квітів до Монумента Слави (вул. Чуднівська,53). В урочистих заходах візьмуть участь військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України та курсанти Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова.

Вінниця

До Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Вінниці відбудеться ряд онлайн-заходів на платформі VinCultureCode у Фейсбуці. Серед них — культурно-мистецький відеопроєкт «Вічний вогонь Перемоги», який розпочнеться 9 травня о 12.00. Проєкт складатиметься з трьох блоків.

Черкаси

9 травня о 10.00 на площі Слави відбудеться покладання квітів до пам’ятних знаків та меморіального комплексу на Пагорбі Слави.

Біля обласного краєзнавчого музею з 10.00 до 13.00 у цей день буде організована низка тематичних локацій, - це і різноманітні виставки художніх робіт, присвячених військовій тематиці, музейних експонатів тих часів, фотозони та майстер-класи. Також біля музею буде розміщений так званий «відкритий мікрофон», де черкасці зможуть поділитись своїми історіями, спогадами та думками про війну.

9 травня о 16.00 на Центральному стадіоні міста відбудеться Чемпіонат України з футболу серед команд ліги АТО на Кубок захисників України «Черкаські козаки АТО» - «Прикордонник» ДПСУ м.Київ.

Напередодні Україна відзначила День пам'яті та примирення.

Раніше заступниця голови КМДА Марина Хонда заявила, через усне розпорядження Міністерства культури України технічне обладнання для монтування сцени не пропускають на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні. Вона розцінила це як спробу зриву проведення щорічного заходу.