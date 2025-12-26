Головна Країна Політика
Правопис української мови оновиться? У Раді зареєстровано проєкт постанови

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Суспільне

«Утвердження і захист української мови є критично важливими для національної безпеки, державної єдності і сталого розвитку України»

На сайті Ради з'явився законопроєкт «про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

«Утвердження і захист української мови, формування українськомовного середовища на всій території України у всіх сферах суспільного життя є критично важливими для національної безпеки, державної єдності і сталого розвитку України. Необхідні для цього законодавчі та управлінські рішення мають ухвалюватися відповідно до інтересів української державності і майбутнього українського народу, незважаючи на протидію держави-агресора чи будь-який інший зовнішній тиск», – йдеться у картці законопроєкту.

Правопис української мови оновиться? У Раді зареєстровано проєкт постанови фото 1

Цілі та завдання проєкту:

  • оновлення та затвердження правопису української мови з урахуванням сучасних наукових підходів;
  • підвищення мовної якості текстів законів України та інших нормативноправових актів;
  • удосконалення стандартів правотворчої діяльності, зокрема щодо оформлення актів Верховної Ради України;
  • розвиток українськомовного аудіовізуального контенту суспільними медіа;
  • посилення заходів з протидії поширенню в медіапросторі України деструктивних проросійських наративів;
  • забезпечення наповнення та функціонування Єдиного глосарія правових термінів, узгодження його з перекладом глосарія термінів acquis ЄС.

Раніше уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до Кабміну з пропозицією ініціювати підвищення адміністративних штрафів за порушення закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Теги: українська мова законопроєкт

