Правопис української мови оновиться? У Раді зареєстровано проєкт постанови

«Утвердження і захист української мови є критично важливими для національної безпеки, державної єдності і сталого розвитку України»

На сайті Ради з'явився законопроєкт «про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

«Утвердження і захист української мови, формування українськомовного середовища на всій території України у всіх сферах суспільного життя є критично важливими для національної безпеки, державної єдності і сталого розвитку України. Необхідні для цього законодавчі та управлінські рішення мають ухвалюватися відповідно до інтересів української державності і майбутнього українського народу, незважаючи на протидію держави-агресора чи будь-який інший зовнішній тиск», – йдеться у картці законопроєкту.

Цілі та завдання проєкту:

оновлення та затвердження правопису української мови з урахуванням сучасних наукових підходів;

підвищення мовної якості текстів законів України та інших нормативноправових актів;

удосконалення стандартів правотворчої діяльності, зокрема щодо оформлення актів Верховної Ради України;

розвиток українськомовного аудіовізуального контенту суспільними медіа;

посилення заходів з протидії поширенню в медіапросторі України деструктивних проросійських наративів;

забезпечення наповнення та функціонування Єдиного глосарія правових термінів, узгодження його з перекладом глосарія термінів acquis ЄС.

Раніше уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до Кабміну з пропозицією ініціювати підвищення адміністративних штрафів за порушення закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».