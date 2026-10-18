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Власний Starlink для України. Експерт пояснив, що необхідно для створення супутникової системи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Власний Starlink для України. Експерт пояснив, що необхідно для створення супутникової системи
Власного «Starlink» в Україні найближчими роками не буде
фото з відкритих джерел

За словами Корсуна, навіть найрозвиненіші країни поки не можуть наблизитися до рівня SpaceX

Україна теоретично може створити власну супутникову систему зв'язку, але для цього потрібна повноцінна космічна програма. Про це в коментарі «Главкому» розповів експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

За словами фахівця, розробка аналога Starlink вимагає власного виробництва супутників і ракет, а також наявності космодромів. Наразі працюючу космічну програму мають лише кілька країн світу, серед яких США, РФ, Китай, Франція та Велика Британія. При цьому космічні ракети суттєво складніші за балістичні.

Корсун наголосив, що для реалізації такого проєкту необхідні колосальні кошти, фахівці та безпечні умови, аби космодром не зазнав обстрілів. Наразі передумов для цього немає: перш за все має закінчитися війна, зміцніти економіка, повернутися вимушені переселенці та залучитися західні спеціалісти.

У якості прикладу експерт навів Росію, яка при наявності ракет та космодромів змогла вивести на орбіту менше 50 супутників свого аналога «Рассвєт». Вони працюють нестабільно й забезпечують лише близько години зв'язку на добу над лінією фронту.

Країни Європейського Союзу, Велика Британія та Франція також суттєво відстають від проєкту Ілона Маска, у який було інвестовано мільярди доларів та роки роботи. Наразі навіть найрозвиненіші держави світу не спроможні наблизитися до технологічного рівня SpaceX.

Як відомо, сенатори-республіканці США Роджер Вікер і Кевін Крамер запропонували Україні тимчасово припинити удари по російських енергетичних об’єктах в обмін на розширення покриття супутникової мережі Starlink приблизно на 300 км углиб території Росії. За даними The Wall Street Journal (WSJ), президент Володимир Зеленський висловив готовність прийняти таку пропозицію.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink негативно позначилися на логістиці українських  військових та захисті цивільного населення. За словами глави держави, технологію використовують, зокрема, для доставки продуктів і води бійцям, які тривалий час перебувають на передовій під постійним спостереженням російських безпілотників.

Теги: Україна Starlink

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