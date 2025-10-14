Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 14 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

14 жовтня – в Україні відзначають День створення УПА. У світі відзначають Всесвітній день екологічної освіти та день Всесвітній день стандартизації. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої преподобної Параскеви Тарнавської.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 14 жовтня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День створення УПА

14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

14 жовтня відзначають День створення УПА. УПА, що була активною у 1940-х роках, є символом боротьби за незалежність України. Ця армія боролася проти німецької окупації, польських сил та СРСР, намагаючись створити незалежну Українську державу.

Українська повстанська армія (УПА) є однією з найбільш обговорюваних тем в історії України. Це військово-політичне формування діяло в Україні протягом 1942-1960 років і стало символом боротьби за незалежність країни.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день стандартизації

14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це свято присвячене вшануванню спільних зусиль тисяч експертів у всьому світі, які розробляють добровільні технічні стандарти, що сприяють міжнародній торгівлі та підвищенню якості.

Всесвітній день екологічної освіти

14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цей день наголошує на важливості освіти для підвищення обізнаності про екологічні проблеми та закликає до дій для захисту навколишнього середовища.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої преподобної Параскеви Тарнавської

14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

14 жовтня віряни також вшановують пам'ять святої преподобної Параскеви Тарнавської. Вона народилася близько 1690 року на Хмельниччині. Параскева відмовилася від світського життя, присвятила себе молитві та аскетизму, а згодом заснувала жіночий монастир у своєму рідному селі Тарнавка, де вела духовне життя та допомагала бідним. Її пам'ять вшановують за духовну силу, мудрість та відданість християнському шляху.

Народні вірування та прикмети

У народі існували такі прикмети:

  • Сніжна і похмура погода – чекайте на негоду в кінці травня;
  • ліс вкритий інеєм – наступного року буде великий урожай вівса;
  • на горобині багато ягід – до дощового листопада;
  • навколо місяця видно коло – слід чекати на бурю;
  • зірки вночі яскраво мерехтять – до великого урожаю наступного року. 

Історичні події

  • 1066 рік – під час битви при Гастінгсі військо Вільгельма Завойовника розбиває армію короля Гарольда II Ґодвінсона;
  • 1092 рік – здійснивши вбивство Незама уль-Мулька здобувають широку відомість гашишини;
  • 1770 рік – засновують Олександрівську фортецю;
  • 1838 рік – у трьох львівських церквах отець Микола Устиянович, разом з отцями Маркіяном Шашкевичем та Юліаном Величковським, уперше в Королівстві Галичини та Володимирії виголошує свої проповіді українською мовою;
  • 1942 рік – офіційна дата народження Української Повстанської Армії, сформованої протягом 1942 року із розрізнених повстанських загонів бандерівського крила ОУН. Північно-західна частина України Волинь;
  • 1950 рік – у Нью-Йорку відбувається об'єднавчий Собор Американсько-Української Православної Церкви США та Української Православної Церкви в Америці в одну Українську Православну Церкву в США;
  • 1970 рік – у Гаазі приймають Міжнародну конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, яка набуває чинності рівно через рік;
  • 2006 рік – керівництво Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного приймає в цей день святкувати день видового військового навчального закладу Сухопутних військ.

Іменини

День ангела святкують: Гнат, Кузьма, Михайло, Назар, Петро, Параска.

Читайте також:

Теги: традиції свято календар свята релігія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На знаку зображено слід від танку, який розбиває оборону ворога
У Києві вшанували танкістів відкриттям пам’ятного знака (фото)
14 вересня, 15:25
Президент подякував кожному танкісту за відвагу та професіоналізм
Зеленський привітав танкістів з Днем танкових військ
14 вересня, 09:49
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 вересня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 24 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 вересня 2025: традиції та молитва
23 вересня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 30 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 30 вересня 2025: традиції та молитва
29 вересня, 22:00
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 жовтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 3 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 жовтня 2025: традиції та молитва
2 жовтня, 22:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 жовтня, 00:00
Глава держави подякував за службу й відданість Україні солдатам, сержантам та офіцерам української територіальної оборони
Президент привітав воїнів територіальної оборони з професійним святом
5 жовтня, 16:36

Суспільство

14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 14 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 жовтня 2025: традиції та молитва
Латвійський волонтер розказав, хто найбільше його здивував в Україні
Латвійський волонтер розказав, хто найбільше його здивував в Україні
Мовні активісти «нагородили» популярні сайти «клізмою»: що це значить
Мовні активісти «нагородили» популярні сайти «клізмою»: що це значить
Митрополит Епіфаній пояснив, навіщо їздив на Афон
Митрополит Епіфаній пояснив, навіщо їздив на Афон
Сенсація на Дунаї: рибалка впіймав дуже рідкісного осетра
Сенсація на Дунаї: рибалка впіймав дуже рідкісного осетра

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua