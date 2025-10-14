14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 14 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

14 жовтня – в Україні відзначають День створення УПА. У світі відзначають Всесвітній день екологічної освіти та день Всесвітній день стандартизації. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої преподобної Параскеви Тарнавської.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 14 жовтня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День створення УПА

14 жовтня відзначають День створення УПА. УПА, що була активною у 1940-х роках, є символом боротьби за незалежність України. Ця армія боролася проти німецької окупації, польських сил та СРСР, намагаючись створити незалежну Українську державу.

Українська повстанська армія (УПА) є однією з найбільш обговорюваних тем в історії України. Це військово-політичне формування діяло в Україні протягом 1942-1960 років і стало символом боротьби за незалежність країни.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день стандартизації

Це свято присвячене вшануванню спільних зусиль тисяч експертів у всьому світі, які розробляють добровільні технічні стандарти, що сприяють міжнародній торгівлі та підвищенню якості.

Всесвітній день екологічної освіти

Цей день наголошує на важливості освіти для підвищення обізнаності про екологічні проблеми та закликає до дій для захисту навколишнього середовища.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої преподобної Параскеви Тарнавської

14 жовтня віряни також вшановують пам'ять святої преподобної Параскеви Тарнавської. Вона народилася близько 1690 року на Хмельниччині. Параскева відмовилася від світського життя, присвятила себе молитві та аскетизму, а згодом заснувала жіночий монастир у своєму рідному селі Тарнавка, де вела духовне життя та допомагала бідним. Її пам'ять вшановують за духовну силу, мудрість та відданість християнському шляху.

Народні вірування та прикмети

У народі існували такі прикмети:

Сніжна і похмура погода – чекайте на негоду в кінці травня;

ліс вкритий інеєм – наступного року буде великий урожай вівса;

на горобині багато ягід – до дощового листопада;

навколо місяця видно коло – слід чекати на бурю;

зірки вночі яскраво мерехтять – до великого урожаю наступного року.

Історичні події

1066 рік – під час битви при Гастінгсі військо Вільгельма Завойовника розбиває армію короля Гарольда II Ґодвінсона;

1092 рік – здійснивши вбивство Незама уль-Мулька здобувають широку відомість гашишини;

1770 рік – засновують Олександрівську фортецю;

1838 рік – у трьох львівських церквах отець Микола Устиянович, разом з отцями Маркіяном Шашкевичем та Юліаном Величковським, уперше в Королівстві Галичини та Володимирії виголошує свої проповіді українською мовою;

1942 рік – офіційна дата народження Української Повстанської Армії, сформованої протягом 1942 року із розрізнених повстанських загонів бандерівського крила ОУН. Північно-західна частина України Волинь;

1950 рік – у Нью-Йорку відбувається об'єднавчий Собор Американсько-Української Православної Церкви США та Української Православної Церкви в Америці в одну Українську Православну Церкву в США;

1970 рік – у Гаазі приймають Міжнародну конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, яка набуває чинності рівно через рік;

2006 рік – керівництво Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного приймає в цей день святкувати день видового військового навчального закладу Сухопутних військ.

Іменини

День ангела святкують: Гнат, Кузьма, Михайло, Назар, Петро, Параска.