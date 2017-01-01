День в АТО: найгарячіше на луганському напрямку

Від опівночі російсько-терористичні війська вже 13 разів відкривали вогонь

На Донбасі російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних сил України, застосовуючи міномети різних калібрів, які заборонені Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Котрий день поспіль епіцентром протистояння залишається луганський напрямок. «Сьогодні тут знову зафіксовано ворожі обстріли



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Від опівночі російсько-терористичні війська вже 13 разів відкривали вогонь

На Донбасі російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних сил України, застосовуючи міномети різних калібрів, які заборонені Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Котрий день поспіль епіцентром протистояння залишається луганський напрямок. «Сьогодні тут знову зафіксовано ворожі обстріли з мінометів калібру 120-мм у районі Новозванівки, Катеринівки і Травневого. З гранатометів противник декілька разів вів вогонь по оборонцях Кримського та Світлодарська, із озброєння БМП стріляв по захисниках Зайцевого, а зі стрілецької зброї – по наших воїнах біля Лобачевого і Новолуганського», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на донецькому напрямку окупанти випустили понад півсотні мін 82-го калібру неподалік Авдіївки і Опитного, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали наші опорні пункти поблизу Талаківки.

Загалом від опівночі російсько-терористичні війська вже 13 разів порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, за минулу добу, зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. У разі потреби українські військові давали агресору адекватну відповідь.

Унаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців Збройних сил України було поранено. Їх доправлено до медичних установ.

Раніше повідомлялося, що в бою на Донбасі загинув боєць Першої штурмової роти Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» з позивним «Казах».