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    Суспільство

    Українцям дозволили реєструватися на літак за е-посвідченнями водія

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    Українцям дозволили реєструватися на літак за е-посвідченнями водія

    Нововведення стосуватиметься лише внутрішніх авіарейсів

    Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що на засіданні Кабміну в середу, 29 січня, міністри прийняли експериментальний проект. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

    Тепер для посвідчення особи при внутрішніх подорожах Україною літаком або поїздом можна буде використовувати е-посвідчення водія в мобільному додатку «Дія».

    Завдяки цьому людина може не використовувати звичний паспорт.

    Як відомо, ще у грудні в Україні почали тестувати «водійські права у смартфоні».

    Крім того, Кабінет міністрів України планує впровадити електронні паспорти вже до кінця лютогоВ уряді попереджають, що електронні паспорти не замінять звичайні і не дозволять використовувати смартфон для мандрівок за кордон, проте в «більшості побутових ситуацій» про фізичний паспорт можна буде забути.

    Також нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило проєкт підвищення цифрової грамотності українців. Зокрема там випустили перші серії спеціального освітнього серіалу.

    Крім того Гончарук обіцяє впровадити електронні учнівські та студентські квитки вже цього року.

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