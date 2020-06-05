У Кропивницькому від коронавірусу помер в’язень



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Ув'язнений помер 4 червня

Наразі з'ясовується, за яких обставин ув’язнений захворів на коронавірус

Ув'язнений з діагностованим Сovid-19, який перебував у Кропивницькій виправній колонії №6, помер. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

«Ув'язнений з діагностованим Сovid-19, який перебував у Кропивницькій виправній колонії №6 – помер... Вважаю, що смерть ув’язненого — наслідок неналежної організації та контролю за впровадженими карантинними заходами в установах покарань, а також фактичного ігнорування виконання наданих рекомендації за результатами моніторингових візитів, здійснених у рамках національного превентивного механізму», — повідомила Денисова.

За її даними, 14 травня чоловік потрапив у лікарню № 4 Кропивницького через погане самопочуття. Із діагнозом гостре запалення легень його перевели в інфекційну лікарню № 1, де наступного дня зробили тест на коронавірус. Він показав негативний результат.

19 травня чоловіка виписали з лікарні та помістили на ізоляцію в окрему камеру у медичну частину Кропивницької виправної колонії № 6. Через супутні хронічні хвороби ув’язнений перебував у тяжкому стані.

Керівництво колонії ухвалило рішення про направлення його 1 червня до лікарні з метою підготовки висновків лікарів про його звільнення від відбування покарання за станом здоров’я, зазначила Денісова.

«3 червня йому зробили ПЛР-тест, який показав позитивний результат. Однак, 4 червня чоловік помер. Наразі з'ясовується, за яких обставин ув’язнений захворів на коронавірус», - додала омбудсмен.

Як вказала Денісова, за словами керівництва виправної колонії, всім контактним особам, зокрема трьом фельдшерам та вісьмом засудженим, які були в медчастині, зробили тести. Вони перебувають в ізоляції. Також на самоізоляції — 12 працівників конвою, які будуть протестовані. Проведено дезінфекцію медичної частини.

Моніторингова група Офісу омбудсмена 13 травня перевірила вказану виправну колонію на дотримання стану забезпечення заходів із запобігання поширення коноравірусної хвороби. Зафіксували порушення в організації протиепідемічних заходів.

Керівництву пенітенціарної установи та південного міжрегіонального управління скерували відповідні акти реагування для вжиття відповідних заходів.

Денісова звернулася до Офісу генерального прокурора з проханням провести перевірку за фактом смерті ув’язненого та вжити заходів щодо притягнення до відповідальності винних осіб.



До Міністерства юстиції України — негайно забезпечити проведення тестування всіх працівників та утримуваних осіб у пенітенціарних установах, де зафіксували підозри та випадки захворювань на коронавірусну інфекцію. Також — провести тестування серед ув’язнених осіб, які хворіють на не госпітальну пневмонію у всіх пенітенціарних установах.

«Звертаюся до Міністерства охорони здоров'я України щодо термінового забезпечення потреб пенітенціарних закладів відповідними тестами», - додала вона.

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В Україні 5 червня зафіксовано 553 нових випадків коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588). Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків. З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103). Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12). За добу госпіталізували 103 особу.