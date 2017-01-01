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    Депутат Береза потрапив до лікарні

    За словами нардепа, гіпертонічний криз у нього вперше в житті.
    У народного депутата Борислава Берези стався гіпертонічний криз. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. «Сьогодні ні прийому громадян, ні ефірів не буде. Прошу вибачення у всіх, кому сплутав плани на сьогодні й у телеканалу ATR, який вже мене анонсував. Але у мене гіпертонічний криз. Вперше у житті», - йдеться в
    • Вчора, 15:38
    • Розсилка
    Нардеп&nbsp;<span>Борислав Береза</span>
    Нардеп Борислав Береза

    За словами нардепа, гіпертонічний криз у нього вперше в житті.

    У народного депутата Борислава Берези стався гіпертонічний криз. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні ні прийому громадян, ні ефірів не буде. Прошу вибачення у всіх, кому сплутав плани на сьогодні й у телеканалу ATR, який вже мене анонсував. Але у мене гіпертонічний криз. Вперше у житті», - йдеться в повідомленні нардепа. 

    Минулого тижня до лікарні через перевтому потрапив керівник САП Назар Холодницький. Він повідомив, що його госпіталізували через різке збільшення рівня цукру в крові й стрибок тиску. Лікарі діагностували хронічну перевтому з тахікардією. Однак Холодницький на стаціонарному лікуванні тоді не залишився. 


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