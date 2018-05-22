Депутат Чумак розповів, скільки витрачає на свою масовану рекламу

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Позафракційний депутат Віктор Чумак

Нардеп повідомив, скільки насправді коштують білборди та газета «Чумацька правда»

Позафракційний депутат Віктор Чумак розповів в інтерв'ю «Главкому», у скільки йому обходиться передвиборча кампанія. Як стверджує нардеп, меценати готові підтримувати його ідеї та вкладати у них кошти, а це приблизно 700-800 тис. грн в місяць.

«Вони не в «Хвилю» (громадський рух, який очолює Віктор Чумак– Главком) вкладаються, а в Чумака. Це ті, хто мені повірили. Невже ви думаєте, що я не можу вмовити 15–30 людей? Тим більше цю діяльність ми почали не сьогодні, а дев’ять місяців тому і потихеньку розкручувались. Я проїхав 26 міст, провів лекції в університетах, зустрічався з громадою. Вони не давали одразу грошей, приглядалися. Потім побачили дослідження – позитивну динаміку»,- говорить нардеп.

Депутат уточнює, що його кампанія ніяким чином не пов'язана з фінансами Коломойського, Порошенка чи Пінчука. Також Чумак зазначає, що усі кошти, витрачені на кампанію, контролюються спеціальним наглядовим органом, який напряму слідкує за витратами на проекти і забезпечує абсолютну прозорість.

Нагадаємо, що громадський рух «Хвиля» досі не був оформлений у партію. Сам депутат наголошує на недоцільності такого рішення, і стверджує, що логічніше було б створити окрему велику фракцію з опозиційних сил вже опісля президентських виборів.

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