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    Депутат Іванчук вимагає від НАБУ не передавати повідомлення про кримінальні справи через ЗМІ соратників Януковича

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    <p>Депутат з фракції &laquo;Народний фронт&raquo; Андрій Іванчук</p> - Депутат Іванчук вимагає від НАБУ не передавати повідомлення про кримінальні справи через ЗМІ соратників Януковича

    Депутат з фракції «Народний фронт» Андрій Іванчук

    Андрій Іванчук підкреслив, що готовий відповісти на всі питання НАБУ в будь-який зручний для них час

    Національне антикорупційне бюро має припинити передавати повідомлення про кримінальні справи через засоби масової інформації. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики, член фракції «Народний фронт» Андрій Іванчук на своїй сторінці у Facebook.

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    Він зазначив, що «сьогодні екс-глава адміністрації колишнього президента Януковича у своїх ЗМІ повідомив інформацію від своїх джерел в НАБУ про відкриття кримінальної справи проти мене».

    «Хочу звернутися до керівництва НАБУ - припинити передавати повідомлення про кримінальні справи через ЗМІ», - наголосив він.

    «У свою чергу також хочу через ЗМІ звернутися до НАБУ: де передані до суду розслідування по розкраданню мільярдів з банків, справи щодо несплати мільярдів податків, корупційні справи чиновників?», - запитав Андрій Іванчук.

    Він також підкреслив, що готовий відповісти на всі питання НАБУ в будь-який зручний для них час.

    Нагадаємо, сьогодні «Українські новини» з посиланням на своє джерело повідомили, що НАБУ ніби відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації депутатом Верховної Ради Андрієм Іванчуком.

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    ЗМІ НАБУ Народний фронт розслідування Андрій Іванчук
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