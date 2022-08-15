Ризики катастрофи зростають. Експерт оцінив дії росіян на Запорізькій АЕС

Плачков сподівається, що у росіян хоча б є інстинкт самозбереження

Запорізька АЕС у руках росіян – інструмент для маніпуляцій та шантажу всього світу. Про це у інтерв’ю «Главкому» сказав колишній голова Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков.

«У проектуванні атомної електростанції не закладаються розрахунки під військові дії на самій станції і поблизу неї. Ніхто ніколи у світі не думав, що таке може бути. Аналіз того, що відбувається, говорить про те, що ризики догратися до катастрофи дуже збільшуються. Це математично можна порахувати», – каже Плачков.

Експерт зауважив, залишається сподіватися, що в росіян спрацює інстинкт самозбереження ,адже вони можуть свою територію забруднити не гірше, ніж Чорнобиль.

«Навіть якщо у росіян буде ідіотське рішення підірвати станція – ти гадатимеш на розі вітрів, куди радіоактивна хмара полетить? Вона полетить на Крим, на Ростовську область, Болгарію, Туреччину, а може навіть і до Японії долетить? Ніхто таких розрахунків не робить, тут просто не вгадаєш», – пояснив фахівець.

5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про чергові обстріли на території Запорізької АЕС міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив також 13 серпня.

«Енергоатом» попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.