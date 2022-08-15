Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ризики катастрофи зростають. Експерт оцінив дії росіян на Запорізькій АЕС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ризики катастрофи зростають. Експерт оцінив дії росіян на Запорізькій АЕС
Запорізька АЕС у небезпеці, залишається сподіватися, що в росіян спрацює інстинкт самозбереження
фото з відкритих джерел

Плачков сподівається, що у росіян хоча б є інстинкт самозбереження

Запорізька АЕС у руках росіян – інструмент для маніпуляцій та шантажу всього світу. Про це у інтерв’ю «Главкому» сказав колишній голова Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков.

«У проектуванні атомної електростанції не закладаються розрахунки під військові дії на самій станції і поблизу неї. Ніхто ніколи у світі не думав, що таке може бути. Аналіз того, що відбувається, говорить про те, що ризики догратися до катастрофи дуже збільшуються. Це математично можна порахувати», – каже Плачков.

Експерт зауважив, залишається сподіватися, що в росіян спрацює інстинкт самозбереження ,адже вони можуть свою територію забруднити не гірше, ніж Чорнобиль.

«Навіть якщо у росіян буде ідіотське рішення підірвати станція – ти гадатимеш на розі вітрів, куди радіоактивна хмара полетить? Вона полетить на Крим, на Ростовську область, Болгарію, Туреччину, а може навіть і до Японії долетить? Ніхто таких розрахунків не робить, тут просто не вгадаєш», – пояснив фахівець.

5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Про чергові обстріли на території Запорізької АЕС міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив також 13 серпня.

«Енергоатом» попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

Читайте також: 

Теги: Запорізька АЕС Україна війна росія Григорій Плачков

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус АЕС
Запорізька АЕС працює з ризиком витоку радіації, – Енергоатом
8 серпня, 10:44
Територія поблизу ЗАЕС замінована
Запорізька АЕС в небезпеці через дії окупантів – британська розвідка 
5 серпня, 09:29
Росіяни обстріляли селище Степногірськ на Запоріжжі
Запорізька ОВА показала наслідки ворожого обстрілу (фото)
14 червня, 12:32

Події в Україні

В Івано-Франківську попрощалися з одним із найкращих пілотів ЗСУ (фото)
В Івано-Франківську попрощалися з одним із найкращих пілотів ЗСУ (фото)
Ризики катастрофи зростають. Експерт оцінив дії росіян на Запорізькій АЕС
Ризики катастрофи зростають. Експерт оцінив дії росіян на Запорізькій АЕС
Бійці ЗСУ відбили атаки окупантів на кількох напрямках, – Генштаб
Бійці ЗСУ відбили атаки окупантів на кількох напрямках, – Генштаб
Противник збільшив корабельне угруповання у Чорному морі, – «Південь»
Противник збільшив корабельне угруповання у Чорному морі, – «Південь»
На війні загинув рідний брат екснардепа від БПП
На війні загинув рідний брат екснардепа від БПП
Рашисти вдарили по Донеччині «Іскандерами» та «Градами»: є загиблі (фото)
Рашисти вдарили по Донеччині «Іскандерами» та «Градами»: є загиблі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Як довго США підтримуватимуть Україну? Курт Волкер визначив строк
64K
Григорій Плачков про ситуацію на Запорізькій АЕС: Ми відстаємо від росіян на кілька кроків
41K
Чи треба нардепам скорочувати зарплати. Міністр фінансів прокоментував петицію 
38K
Зеленський жорстко звернувся до росіян
33K
Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки
30K
«Буряти закінчилися, настала черга моїх синів». Українець показав переписку із сестрою-путіністкою

Новини

У ЗСУ затримують зарплати, на Дніпропетровщині «кишенькові» фірми отримують мільярди, – ЗМІ
Сьогодні, 15:57
Відключення ЗАЕС від енергосистеми України. Експерт оцінив наслідки
Сьогодні, 14:57
Рада продовжила воєнний стан
Сьогодні, 14:29
Як рашисти заманюють чиновників РФ на окуповані території: дані розвідки
Сьогодні, 14:09
Ворог обстріляв Миколаїв: є поранені, пошкоджено навчальний заклад (фото)
Сьогодні, 13:31
Зеленський провів кадрові зміни СБУ у Києві та кількох областях
Сьогодні, 12:59

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту