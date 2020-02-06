Керівництво Ради реалізувало таємну постанову уряду Азарова часів Революції Гідності
Невже можна так боятися іншої думки, своїх же громадян, свого народу, щоби забарикадовуватися у залі засідань?
День у Верховній Раді передбачувано почався з перерви, і продовжується вже третьою перервою поспіль...
Бо ж на сьогодні в порядок денний внесені 2 важливі законопроекти щодо запровадження так званого ринку землі, і щодо так званого наведення порядку в банківській сфері з нібито унеможливленням повернення колишнім власникам націоналізованого «Приватбанку».
Керівництво Парламенту підготувалося до цього дня, починаючи з недавнього розпорядження спікера про заборону допуску колишніх народних депутатів до кулуарів Верховної Ради, заборони зйомки в кулуарах тим, хто не має на це особливого дозволу, з унеможливлення отримання перепусток до комітетів через подання народних депутатів, якщо вони не є керівниками комітетів.
Власне, як виявилося, це розпорядження видане на основі закритої постанови КМУ, яку прийняв уряд Азарова в розпал Революції Гідності. Тож це режимне розпорядження - у кращих традиціях Азарова і Ко.
Більше того, сьогодні вперше на моїй пам`яті замкнена частина входів до зали засідань ВРУ.... Невже можна так боятися іншої думки, своїх же громадян, свого народу, щоби забарикадовуватися у залі засідань???
Соромно за руйнування й без того все ще хитких традицій і за такі нові віяння влади, що прийшла на гаслах народовладдя.
За прогнозами, попереду не лише сесійний день, а і ніч…