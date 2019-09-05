У «Слузі народу» підрахували, скільки Україна втрачала від неможливості транзиту товарів по території РФ



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Представниця уряду у Верховній Раді Ірина Верещук

Верещук: Якщо ми йдемо шляхом спрощення, то маємо допомогти людям відчути, що вони потрібні тут хоч комусь

У «Слузі народу» підрахували, скільки Україна втрачала від неможливості транзиту товарів по території РФ. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, фракція «Слуга народу» Ірина Верещук.

«Станиця Луганська, міст, логістика, економічні відносини, КПВВ, які ми відновлюємо. Помалу-помалу асиміляцію людей. Нічого так не об’єднує, як спільна торгівля. Нехай не буде черг, створення якихось сірих зон, якихось контрабандних товарів», - наголосила вона.

Відповідаючи на питання, що інший бік медалі – це торгівля зброєю, наркотиками, і, підтримуючи торгівлю, чи не легалізуєте ви контрабанду, торгівлю зброєю таким чином, Верещук зазначила: «А цього хіба зараз немає?»

Вона додала, що була здивована тим, що саме люди можуть проносити як ручну поклажу через лінію розмежування: у переліку є ягоди, фрукти, які можна проносити, але є і ті, які неможна.

«То я запитала в Кабміну тодішнього, що ж це таке, хто запровадив такі обмеження? Невже ви будете людям огірки не давати проносити? Відповіли: тоді так вирішили. Це ж роблять прикордонники, які виконують те, що їм спускають згори. Але потім з’ясувалося, що це можна просто зняти. Це було за часів Зубка (Геннадій Зубко - віцепрем’єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в уряді Володимира Гройсмана). То все це скасували, ці обмеження. І тепер там люди можуть брати з собою все що завгодно, що вважається ягодою, овочами, фруктами. Якщо ми йдемо шляхом спрощення, то маємо допомогти людям відчути, що вони потрібні тут хоч комусь», - розказала вона.

Верещук зазначила, що є ще Комітет з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, який займається цими питаннями, у ньому є представники від «Слуги народу» також. «Я просто також займаюся питаннями Донбасу, тому в темі. Зараз ми намагаємося спростити те, що можна спростити, поставити червоні лінії там, де їх потрібно поставити. Наприклад, переміщення товарів з РФ. Пам’ятаєте, РФ нам дозволила транзит товарів через їхню територію, якщо вони направляються до третіх країн. Що ми можемо зробити? Те, що можемо зробити ми і буде тією картою, по якій ми будемо рухатися. Знаєте, скільки ми втрачали від непереміщення, від того, що не було транзиту? $2 млрд (на рік)», - зазначила представниця Кабміну у Верховній Раді.

Нагадаємо, 24 червня 2019 року президент РФ Володимир Путін своїм указом дозволив транзит вироблених в Україні або відправлених з української території товарів через територію Росії.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів України своїм рішенням призначив Ірину Верещук представницею уряду у Верховній Раді України.