Депутат Вітко побачив серед колег по фракції Фантомаса

За словами нардепа, він неодноразово стикався з підступними політичними іграми та інтригами Сергія Рибалки

Екс-командир добровольчого батальйону «Луганськ-1», народний депутат Артем Вітко в інтерв’ю Gazeta.ua заявив, що нещодавня відставка представника фракції Радикальної партії Сергія Рибалки з посади голови Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності безпосередньо пов’язана



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Сергія Рибалку підозрюють у торгівлі з окупованими територіями Донбасу

За словами нардепа, він неодноразово стикався з підступними політичними іграми та інтригами Сергія Рибалки

Екс-командир добровольчого батальйону «Луганськ-1», народний депутат Артем Вітко в інтерв’ю Gazeta.ua заявив, що нещодавня відставка представника фракції Радикальної партії Сергія Рибалки з посади голови Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності безпосередньо пов’язана з фактами торгівлі його фірм з терористами в ОРДЛО.

На думку Вітка, якщо слідчим СБУ вдасться в суді довести факти торгівлі цих фірм з бойовиками, тоді на Рибалку чекатиме не лише складення депутатського мандату, але кримінальна відповідальність за фінансування тероризму.

«Так, я голосував за відставку Сергія Рибалки. Як бойовий командир та просто громадянин вважаю злочином проти держави те, що людина, будучи членом українського парламенту, сприяє або торгує з сепаратистами. Однозначно, такі дії я вважаю спонсоруванням тероризму. Якщо СБУ доведе торгівлю в ОРДЛО підприємств, що підконтрольні Рибалці, то кримінальна відповідальність для нього і членів його родини має бути неминучою. А я хочу зазначити, що власником S.Group (корпорації, менеджерів якої СБУ підозрює у торгівлі з ОРДЛО — ред.) є родина Сергія, генеральним директором — є його брат Дмитро. Ми йшли до парламенту в одному списку, і поки ми з хлопцями відстоювали нашу землю, схоже, Рибалка за нашими спинами вже малював схеми роботи в ОРДЛО», — розповів Вітко.

Зокрема, Вітко, який на виборах 2014-го року отримав мандат саме за списком Радикальної партії Олега Ляшка (7-й номер), заявив, що за час перебування в українському парламенті, неодноразово стикався з підступними політичними іграми та інтригами Сергія Рибалки, спрямованими на просування його бізнес-інтересів.

Одним з фактів політичного ошуканства представників своєї ж фракції Вітко вважає ініційований Рибалкою законопроект про так звану націоналізацію торговельної мережі АТБ, співвласником якої є екс-тесть Рибалки Геннадій Буткевич, з яким Сергій Рибалка має давній родинний конфлікт. Коли афера депутата-радикала була викрита, законопроект відкликали з Секретаріату ВР.

Наразі, як каже Вітко, з’ясувалося, що сам Сергій Рибалка вже протягом кількох років веде багатомільйонний спільний бізнес з терористами Захарченка та іншими бойовиками.

«Я підписав свого часу законопроект за особистим проханням Сергія Рибалки. Він зіграв на моїх емоціях, переконуючи, що «АТБ» начебто торгує на окупованих територіях. Тоді я був молодим політиком, прийшов в парламентський зал одразу після фронту і, не розібравшись, підписав. Але потім зрозумів, що Сергій мене втягнув у свій сімейний конфлікт. І ми разом з групою народних депутатів відкликали свої підписи під цим ганебним законопроектом. «АТБ» не торгує на окупованих територіях та з початком війни втратило всі свої активи там. Але сімейний конфлікт — сімейним конфліктом, але коли з’являється розслідування СБУ, вже заарештовані перші підозрювані — топ-менеджери компанії S.Group, ми побачили резонансні журналістські розслідування про торгівлю підприємств цієї корпорації на окупованих територіях, то після цього Рибалка — це Фантомас української політики», — поділився своїми емоціями Артем Вітко.