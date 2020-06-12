«Відстоїмо своє право на самооборону». Ультрас «Динамо» зробили заяву на підтримку Стерненка



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Сьогодні Сергієві Стерненку оберуть запобіжний захід Фото із соцмереж

Сьогодні фанати візьмуть участь в акції під Шевченківським районним судом Києва

Ультрас київського «Динамо» зробили заяву напередодні судового засідання, на якому мають обрати запобіжний захід громадському активістові Сергієві Стерненку.

Засідання відбудеться, починаючи з 14:00 сьогодні, 12 червня, у Шевченківському районному суді Києва, на вулиці Дегтярівській, 31а. Суддею буде пан Бугіль, відомий тим, що судив українців за участь у Революції Гідності.

«У країні, де відверто плюють на закони, ніхто не може почуватись в безпеці, - йдеться в заяві ультрас «Динамо». – Справа Сергія Стерненка є однією з найбільш показових на сьогодні.

Фактично, влада хоче позбавити нас права на самозахист і отримати дозвіл на безкарні вбивства активістів, як це сталося з Катериною Гандзюк.

Сьогодні Сергієві Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві, тому ми збираємось на протест 12 червня о 14:00 під Шевченківським районним судом міста Києва. Відстоювати своє право на самооборону. І право на правову державу».

Нагадаємо, Стерненко 11 червня прибув у Головне слідче управління СБУ для вручення йому підозри.

18 травня Сергія Стерненка запросили до СБУ ознайомитись із матеріалами справи. Активіст припустив, що ще до проведення акцій протесту у слідства «були геть інші наміри», а відсутність підозри станом на сьогодні «не гарантує її оголошення в майбутньому.

14 травня Сергій Стерненко заявив, що його викликають у СБУ на понеділок 18 травня для повідомлення про підозру. Стерненко уточнив, що слідчий СБУ у виклику не вказує, для участі у яких слідчих і процесуальних діях його викликають.

Згодом в СБУ запевнили, що Стерненку не планували вручати підозру у справі про напад на активіста у 2018 році. За інформацією спецслужби, активіста викликали «для проведення окремих слідчих та процесуальних дій».

В листопаді 2019 року СБУ встановила можливого організатора замаху на Стерненка. Дана інформація стала відома з рішення суду, однак саме ім'я передбачуваного організатора не розкрито.

Сергій Стерненко громадський активіст з Одеси. У 2018 році на нього тричі були скоєні збройні напади. Після перших двох епізодів Стерненко звертався до поліції з проханням надати державну охорону, але отримував відмову з формулюванням «відсутність загрози життю». Під час третього епізоду він смертельно поранив одного з нападників.