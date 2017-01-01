Рада підвищила акциз на сигарети на 29,7%

«За» проголосували 252 народних депутата

Верховна Рада ухвалила законопроект № 6776-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році. Онлайн-трансляцію вів офіційний канал «Рада». Документ представила голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. Вона



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«За» проголосували 252 народних депутата

Верховна Рада ухвалила законопроект № 6776-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році.

Онлайн-трансляцію вів офіційний канал «Рада».

Документ представила голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. Вона нагадала норми, які було ухвалено в першому читанні.

«Комітет пропонує врахувати до другого читання ряд новацій, які направлені на вдосконалення податкових норм і норм інших законів щодо окремих податків задля стимулювання бізнесу, покращення інвестиційної привабливості держави, а також лібералізації умов ведення бізнесу. Крім того, пропонуємо запровадити норми щодо захисту прав платників податків та посилення відповідальності посадових осіб контролюючих органів за порушення їх прав», - сказала Южаніна.

Закон передбачає індексацію ставок податків, встановлених в абсолютних значеннях, а саме: збільшення ставок екологічного податку з урахуванням індексу споживчих цін на 11,2%; збільшення ставок рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції збільшені на 16,8%.

Законом передбачено поступове до 2025 року підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби і мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів, а саме у 2018 році - на прогнозний індекс споживчих цін 11,2% та додатково на 16,7% (тобто, з урахуванням попередньої індексації загалом на 29,7%), а у подальші роки - на 20% до рівня, еквівалентного 90 євро за 1000 штук.

Законом також імперативну норму пункту 4 розділу ХІХ Податкового кодексу України щодо необхідності щорічного подання КМУ законопроекту про збільшення ставок, визначених в абсолютних величинах, переведено у доручення КМУ такий законопроект подавати у разі необхідності.

Закон прийнято з урахуванням техніко-юридичних правок.

Раніше повідомлялося, що народні депутати вирішили замість голосування в Верховній Раді відпочити на футбольному матчі.

Так, в Києві на НСК Олімпійський на футбольному матчі Ліги Європи «Динамо-Київ» - «Партизан» був помічений віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, народний депутат Сергій Льовочкін, колишній нардеп Микола Мартиненко та екс-міністр юстиції Олександр Лавринович.

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за проект постанови «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України», яким обсяг посадових окладів народних депутатів встановлюється на рівні посадових окладів членів Кабінету міністрів.

Згдіно з документом, посадовий оклад голови Ради збільшиться до 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 такий мінімум, в даний момент, становить 1,6 тис. гривень, тобто 19,2 тис. гривень), членів комітетів Ради, якими є більшість депутатів - до 10 таких мінімумів (16 тис. гривень).