Депутатські канікули: де і за скільки відпочиватимуть парламентарії

Давид Арахамія планує витратити на відпочинок не менше $5 тис.

Народні депутати, після закриття Верховної ради на канікули, розповіли журналістам, куди збираються поїхати влітку і скільки грошей не пошкодують на відпустку.

Депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук збирається на Закарпаття. Про це йдеться в сюжеті на телеканалі «Україна 24»

«В тиші послухати гори, почитати книжку – частина культурної програми. Ну а скуштувати бринзи, банош… Всіх закликаю подорожувати Україною», – сказала вона.

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко готується їхати до рідної Одеси. На відпочинку планує щодня плавати і не бути марнотратом.

«Скоріше додому, в Одесу до Чорного моря. Воно, до речі, вже дуже тепле, 24 градуси. Не дуже дорого буде, жити маю де, ходити по закладах громадського харчування не люблю, тож складно буде багато витратити, навіть якщо захочу», – каже нардеп.

На пляжі Одеської області збирається також політична опонентка Гончаренка – Євгенія Кравчук зі «Слуги народу». Кравчук каже, що зазвичай відпочиває на Азовському морі, але цього року їде в Затоку.

«В Затоку поїду, сподіваюся, але це дорого сьогодні. Я порівняла – дешевше було в Туреччину поїхати», – повідомила Кравчук.

Хтось з депутатів планує витратити 50 тисяч гривень на родину, хтось 20 тисяч гривень за три дні чи навіть 5 тисяч доларів, як глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Журналістам батько шістьох дітей розповів, що їхатиме до Хорватії, і на відпустку ладен викласти третину своєї річної зарплати у Раді.

«У моїй великій родині менше, ніж 5 тисяч доларів, я не можу потратити – літак, квитки, готель… Буду і в Україні відпочивати, буду відпочивати в будь-якому місці, де зможу», – розповів він.

Нагадаємо, колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після гучного звільнення вирушив на відпочинок. Очевидно екс-міністр проводить час в Італії.