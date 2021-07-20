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    Аваков поїхав у відпустку (фото)

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    За словами Геращенко, Аваков не був у відпустці сім років - Аваков поїхав у відпустку (фото)
    За словами Геращенко, Аваков не був у відпустці сім років
    Фото: Арсен Аваков/Facebook

    Ймовірно, ексміністр відпочиває Італії

    Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після гучного звільнення вирушив на відпочинок. На своїй сторінці в Instsgram Аваков розмістив фото заходу сонця на тлі гір. У хештегах біля фото зазначено локацію Monti Ernici – це гірський масив у центральній частині Італії.

    «Красиво йде, щоб так само красиво завтра з’явитися», – підписав світлину з гірськими пейзажами ексміністр. У коментарях люди побажали Авакову гарного відпочинку і зазначили, що після ночі завжди настає ранок.

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    Про те, що Аваков збирається на відпочинок, раніше розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. «Плани Авакова – поїхати у відпустку. Вперше за сім із половиною років відпочити в статусі звичайного громадянина», – повідомив він.

    Після звільнення шефа на відпочинок пішов і його радник Зорян Шкіряк. Щоправда, обрав для релаксу сонячну Хорватію і буквально закидав мережу фотографіями свого дозвілля.

    На одному з фото Шкіряк позує з директором Департаменту комунікацій у МВС України Артемом Шевченко. Очевидно, чоловіки вирушили на один курорт.

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    Аваков поїхав у відпустку (фото)
    Аваков поїхав у відпустку (фото)
    Аваков поїхав у відпустку (фото)
    Аваков поїхав у відпустку (фото)
    Аваков поїхав у відпустку (фото)
    Аваков поїхав у відпустку (фото)
    Аваков поїхав у відпустку (фото)
    Аваков поїхав у відпустку (фото)
    Аваков поїхав у відпустку (фото)
    Аваков поїхав у відпустку (фото)

    Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву на звільнення 13 липня. Однак у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро нардепів.

    Теги: МВС Арсен Аваков відпочинок звільнення
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    Аваков поїхав у відпустку (фото)