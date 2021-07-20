Аваков поїхав у відпустку (фото)

За словами Геращенко, Аваков не був у відпустці сім років

Ймовірно, ексміністр відпочиває Італії

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після гучного звільнення вирушив на відпочинок. На своїй сторінці в Instsgram Аваков розмістив фото заходу сонця на тлі гір. У хештегах біля фото зазначено локацію Monti Ernici – це гірський масив у центральній частині Італії.

«Красиво йде, щоб так само красиво завтра з’явитися», – підписав світлину з гірськими пейзажами ексміністр. У коментарях люди побажали Авакову гарного відпочинку і зазначили, що після ночі завжди настає ранок.

Про те, що Аваков збирається на відпочинок, раніше розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. «Плани Авакова – поїхати у відпустку. Вперше за сім із половиною років відпочити в статусі звичайного громадянина», – повідомив він.

Після звільнення шефа на відпочинок пішов і його радник Зорян Шкіряк. Щоправда, обрав для релаксу сонячну Хорватію і буквально закидав мережу фотографіями свого дозвілля.

На одному з фото Шкіряк позує з директором Департаменту комунікацій у МВС України Артемом Шевченко. Очевидно, чоловіки вирушили на один курорт.

Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву на звільнення 13 липня. Однак у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро нардепів.