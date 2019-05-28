«Держава у смартфоні»: на Банковій анонсували презентацію



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Радник президента України Михайло Федоров обговорив із представниками міжнародних організацій і Держагентства з питань електронного урядування спільні дії для розвитку е-послуг Фото: president.gov.ua

Важливим завданням є презентація повної дорожньої карти запуску нових послуг

Радник президента Михайло Федоров анонсував презентацію моделі «держава у смартфоні» для експертних кіл та громадськості вже найближчим часом. Про це повідомляє у вівторок прес-служба глави держави.

«Радник президента України Михайло Федоров 27 травня провів зустріч із представниками Міжнародного фонду Євразія (проект TAPAS), Фонду Східна Європа (проект EGAP), Академії е-урядування Естонії (проект EGOV4Ukraine), Офісу реформ адміністративних послуг, Американської торговельної палати та Державного агентства з питань електронного урядування. Тональність зустрічі задав президент Володимир Зеленський на iForum минулого тижня, коли заявив про «державу у смартфоні», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Федоров наголосив, що проект електронного уряду активно розвивається в Україні останні чотири роки, протягом яких було створено багато електронних сервісів, і запропонував спільними зусиллями зробити ще більше.

Михайло Федоров. Фото: president.gov.ua

«Ключова мета зараз – визначити конкретні шляхи та механізми прискорення реалізації цього амбітного проекту, зробити електронний уряд більш технологічним, зручним і суттєво збільшити кількість його користувачів. Нам потрібно реалізувати ідею «єдиного вікна», дати громадянам одну веб-адресу всіх наявних послуг, впровадити єдину систему авторизації та ідентифікації, зробити загалом усю систему більш орієнтованою на потреби громадян, впровадити уніфіковані принципи щодо дизайну та інтегрувати наявні електронні послуги в єдиний технологічний фреймворк», – сказав Федоров.

Радник президента пояснив, що електронний уряд має стати більш дружнім до громадян завдяки тому, що їм необхідно буде пам’ятати лише одну адресу для зручної навігації по всьому спектру електронних послуг – і тих, що вже розроблені, і тих, що ще планують створити. Концентрація наявних і запланованих е-послуг на одному веб-ресурсі дасть змогу ще активніше залучати громадян до цифрового світу. Важливим завданням є презентація повної дорожньої карти запуску нових послуг.

«Очевидно, що потрібен додатковий імпульс, перезавантаження цієї сфери. Ергономіка електронних послуг – це коли громадянин за два кліки знаходить те, що йому потрібно, в національному каталозі послуг, що реалізовано за принципом життєвих ситуацій, один раз авторизується, один раз вводить свої дані та не боїться їх втратити. Це коли на бек-офісі впроваджені електронні адміністративні регламенти, що дозволяють службовцям і послуги швидше надавати, і внутрішні процеси автоматизувати», – зазначив співголова ІТ-комітету Американської торговельної палати Валерій Фіщук.

Перший заступник голови Державного агентства з питань електронного урядування Олексій Вискуб повідомив, що стратегія розвитку е-послуг пропонує 200 пріоритетних позицій для повсякденного життя громадян. Зокрема, це послуги реєстрації ТОВ, електронний кабінет забудовника та проект «єМалятко», який має забезпечити можливість отримати 10 послуг, пов'язаних із народженням дитини, за однією е-заявою.

Фото: president.gov.ua

У повідомленні також зазначається, що в Україні доступні в режимі онлайн 125 електронних послуг держави. Серед найбільш популярних – отримання витягу про земельну ділянку та довідки про несудимість, оформлення житлових субсидій.

«Кінцевою метою щодо більшості послуг має стати повна автоматизація, коли рішення ухвалює не чиновник, а система на основі зрозумілого алгоритму, передбаченого нормативною базою», – зазначив Вискуб.

Також учасники зустрічі не обійшли увагою реалізацію національної системи ідентифікації, котра пов’язана з необхідністю створення Єдиного демографічного реєстру, ситуацію з державними реєстрами, які є основою для електронного уряду та е-послуг, використанням технологій блокчейн, насамперед щодо майнових реєстрів, та боротьби з рейдерством.

Федоров запропонував додатково обговорити питання розвитку е-послуг у розрізі сучасної національної системи ідентифікації, що суттєво прискорить розвиток цієї сфери, та окремо торкнувся питання цифровізації у регіонах – на рівні ініціатив, проектів і відповідальних в обласних державних адміністраціях.

Присутні на зустрічі представники міжнародних організацій Данило Молчанов, Олена Саєнко, Юрій Копитін, Людмила Рабчинська та Володимир Дельбін надали коментарі щодо поточного стану проекту, відзначили важливі кроки, що вже були зроблені відповідними командами, та запевнили у необхідності спільних дій у майбутньому.

Радник президента України також анонсував спільну презентацію для експертних кіл і громадськості дорожньої карти розвитку сфери електронних послуг і моделі «держава у смартфоні» вже найближчим часом.