Державіаслужба дозволила SkyUp літати до Франції, YanAir до Швеції, Іраку та Німеччини



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Фото: Avianews

За підсумками засідання комісії відомства SkyUp дозволили регулярно літати тричі на тиждень із Києва і Харкова до Парижа, а також із частотою двічі на тиждень із Києва до Ніцци

Державна авіаційна служба України схвалила заявки авіакомпанії SkyUp (Київ) на виконання рейсів із Києва до Парижа та Ніцци, а також з Харкова до Парижа, йдеться у відповідному рішенні, оприлюдненому на сайті Державіаслужби.

За підсумками засідання комісії відомства SkyUp дозволили регулярно літати тричі на тиждень із Києва і Харкова до Парижа (Франція), а також із частотою двічі на тиждень із Києва до Ніцци (Франція).

Крім того, комісія задовольнила запит перевізника на збільшення частоти з двох до трьох рейсів на тиждень на повітряній лінії Київ - Санья (Китай).

Державіаслужба також дозволила авіакомпанії YanAir регулярно літати тричі на тиждень з Києва та Одеси до Стокгольма (Швеція), а також з Одеси до Ербіля (Ірак), Дюссельдорфа (Німеччина) і Сулейманії (Ірак)

Крім того, Державіаслужба дозволила авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ, Київ) літати з Києва до Гетеборга (Королівство Швеція) з частотою в сім рейсів на тиждень і збільшила частоту польотів для МАУ на напрямку Київ - Бургас (Республіка Болгарія) до п'яти на тиждень.

Як повідомлялося, українські авіакомпанії у січні 2019 року здійснили в рамках не більше ніж 15 хвилинного відхилення від розкладу 77,1% усіх рейсів з українських аеропортів, порівняно з попереднім виміром пунктуальності авіакомпаній за листопад 2018 року (79,4%), повідомляє Мінінфраструктури.