Помпео назвав «продуктивними» зустрічі з Лавровим і Путіним



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Держсекретар США Майк Помпео під час візиту у Сочі

Помпео підкреслив, що президент Трамп «дуже хоче це зробити», маючи на увазі розширення взаємодії з РФ

Державний секретар США Майкл Помпео назвав зустрічі в Сочі з главою МЗС і президентом Росії «продуктивними», підкресливши водночас, що між сторонами продовжують мати місце розбіжності, однак є і сфери спільних інтересів.

Про це він заявив під час виступу за підсумками переговорів у Сочі з президентом РФ, повідомив Державний департамент США.

«Ми мали продуктивну серію розмов сьогодні між нами. Є моменти, у яких ми не погоджуємося, є моменти, що, як на мене, дійсно мають спільні інтереси, і на які ми можемо спиратися», - зауважив держсекретар США.

При цьому, Помпео підкреслив, що президент Трамп «дуже хоче це зробити», маючи на увазі розширення взаємодії з РФ. За словами Помпео, у питаннях спільного інтересу, сторони могли би бути «продуктивними», що принесло би користь як народам обох країн, так і світу в цілому.

У цьому зв'язку, Помпео назвав «чудовою» двосторонню взаємодію між США і РФ, зокрема, в питанні Північної Кореї, а також Афганістану.

«Ми працювали у спільній боротьбі з тероризмом. Це те, на що ми можемо спиратися», - зазначив держсекретар США.

Нагадаємо, Путін заявив Помпео, що налаштований на відновлення відносин між США та РФ

Як відомо, переговори президента Росії Володимира Путіна і держсекретаря США Майка Помпео, що проходили у вівторок, 14 травня, в Сочі, тривали 1,5 години.

Нагадаємо, Помпео після зустрічі з Сергієм Лавровим закликав РФ звільнити українських моряків.

Також Помпео заявив, що президент США Дональд Трамп прихильний покращенню відносин із Росією.

Джерело: Укрінформ