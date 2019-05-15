Помпео назвав «продуктивними» зустрічі з Лавровим і Путіним
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Помпео підкреслив, що президент Трамп «дуже хоче це зробити», маючи на увазі розширення взаємодії з РФ
Державний секретар США Майкл Помпео назвав зустрічі в Сочі з главою МЗС і президентом Росії «продуктивними», підкресливши водночас, що між сторонами продовжують мати місце розбіжності, однак є і сфери спільних інтересів.
Про це він заявив під час виступу за підсумками переговорів у Сочі з президентом РФ, повідомив Державний департамент США.
«Ми мали продуктивну серію розмов сьогодні між нами. Є моменти, у яких ми не погоджуємося, є моменти, що, як на мене, дійсно мають спільні інтереси, і на які ми можемо спиратися», - зауважив держсекретар США.
При цьому, Помпео підкреслив, що президент Трамп «дуже хоче це зробити», маючи на увазі розширення взаємодії з РФ. За словами Помпео, у питаннях спільного інтересу, сторони могли би бути «продуктивними», що принесло би користь як народам обох країн, так і світу в цілому.
У цьому зв'язку, Помпео назвав «чудовою» двосторонню взаємодію між США і РФ, зокрема, в питанні Північної Кореї, а також Афганістану.
«Ми працювали у спільній боротьбі з тероризмом. Це те, на що ми можемо спиратися», - зазначив держсекретар США.
Нагадаємо, Путін заявив Помпео, що налаштований на відновлення відносин між США та РФ
Як відомо, переговори президента Росії Володимира Путіна і держсекретаря США Майка Помпео, що проходили у вівторок, 14 травня, в Сочі, тривали 1,5 години.
Нагадаємо, Помпео після зустрічі з Сергієм Лавровим закликав РФ звільнити українських моряків.
Також Помпео заявив, що президент США Дональд Трамп прихильний покращенню відносин із Росією.
Джерело: Укрінформ