Держбюджет-2020: скільки коштів передбачено на здоров’я, культуру та освіту



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Вперше у проекті бюджету передбачено видатки на розвиток закладів вищої освіти в обсязі близько 300 млн грн

У проекті державного бюджету на 2020 рік на охорону здоров'я передбачено 108 мільярдів гривень, на освітню сферу - 136,4, на розвиток культури та інформаційної діяльності - 8,6.

Такі дані були оприлюднені в неділю на брифінгу в Будинку уряду.

«Всі стратегічні пріоритети: охорона здоров'я, освіта, культура - повністю профінансовані в цьому проекті бюджету. Але головний ухил буде - це бюджет ефективності всередині програми», - заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Зокрема, у проекті бюджету-2020 загальні видатки на охорону здоров'я передбачені на рівні 108 млрд грн, що на 9,8 млрд грн більше, ніж у поточному році. Медичну субвенцію закладено у розмірі 14,6 млрд грн, на реалізацію програми медичних гарантій для первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, реімбурсації лікарських засобів передбачено 72,1 млрд грн, на централізоване придбання медикаментів та медичних виробів - 6,6 млрд грн, на лікування громадян за кордоном - 700 млн грн.

Видатки на розвиток культури та інформаційну сферу передбачено на рівні 8,6 млрд грн, яких на забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі планується спрямувати 100 млн грн, на розвиток Суспільного мовлення - 2 млрд грн, на підтримку кінематографії - 1,3 млрд гривень.

Видатки державного бюджету-2020 на освіту заплановано у сумі 136,4 млрд грн, що на 7,7 млрд грн більше, ніж у 2019 році. Зокрема, вперше у проекті бюджету передбачено видатки на розвиток закладів вищої освіти в обсязі близько 300 млн грн.

«У сфері охорони здоров'я видатки передбачено на всі стратегічні напрямки - первинна медицина, екстрена допомога, амбулаторне лікування. Те саме стосується і освіти. І освітня субвенція, підтримка Нової української школи, початкові класи, інклюзивна освіта - все це заплановано і буде профінансовано. Значно ефективніше також можна планувати і видатки на культуру та інформаційну сферу тепер, коли всі ці напрямки під дахом одного міністерства. Однак тут головне завдання також - це питання ефективності всередині», - підкреслила Маркарова.

Нагадаємо, проект Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» у неділю, 15 вересня, вже надійшов у Верховну Раду.

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Джерело: Укрінформ