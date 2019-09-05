Держбюро розслідувань оголосило про додатковий набір майже 300 детективів



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ДБР готове прийняти на роботу випускників правових факультетів

Кабінет Міністрів затвердив необхідні документи для розширення повноважень Державного бюро розслідувань, у зв'язку з чим у Бюро оголосили конкурс на посади 268 оперативних працівників.

Про це у середу написав директор ДБР Роман Труба у своєму телеграм-каналі.

«Ми чекали цього півтора року - поки Верховна Рада внесе зміни до законодавства і розширить повноваження ДБР. Думаю, тільки дбрівці зрозуміють, наскільки важливий цей день: ми оголошуємо конкурс на 268 посад оперативних працівників», - написав Труба.

Говорячи про конкурс на нові посади, Труба зазначив, що ДБР готове прийняти на роботу випускників правових факультетів.

«Я закликаю всіх - молодих і досвідчених, ініціативних і професійних, наполегливих і доброчесних - спробувати свої сили. Слідкуйте за нашим сайтом, там вже найближчим часом будуть всі деталі», - написав директор ДБР.

Відповідно до затвердженого документа, ДБР зможе здійснювати оперативний супровід, проводити оперативно-розшукову роботу, виявляти злочини і запобігати їм.

«Нам би ще дати право на прослуховування, але це наступна сторінка в історії, і думаю, вона буде», - додав Труба.

До слова, 45 нардепів попросили КС перевірити закон про Державне бюро розслідувань.