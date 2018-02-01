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    Держдеп на річницю Майдану закликав Україну подвоїти зусилля у здійсненні реформ

    США закликають українських лідерів подвоїти свої зусилля по проведенню глибоких, всебічних і своєчасних реформ
    Державний департамент США закликав владу України подвоїти свої зусилля щодо здійснення реформ, необхідних для створення демократичної країни. Про це повідомляє прес-служба Держдепу у зверненні з нагоди річниці Майдану. «Україна зробила за останні чотири роки важливі кроки, однак потрібно більше працювати для виконання обіцянок Майдану
    • Сьогодні, 07:13
    • Розсилка
    Державний департамент США
    Державний департамент США

    США закликають українських лідерів подвоїти свої зусилля по проведенню глибоких, всебічних і своєчасних реформ

    Державний департамент США закликав владу України подвоїти свої зусилля щодо здійснення реформ, необхідних для створення демократичної країни.

    Про це повідомляє прес-служба Держдепу у зверненні з нагоди річниці Майдану.

    «Україна зробила за останні чотири роки важливі кроки, однак потрібно більше працювати для виконання обіцянок Майдану і розкриття потенціалу України. США закликають українських лідерів подвоїти свої зусилля по проведенню глибоких, всебічних і своєчасних реформ, які необхідні для будівництва стабільної, демократичної, процвітаючої і вільної країни, на яку заслуговують українці», - йдеться в повідомленні.

    Також у заяві зазначається, що США продовжать підтримувати Київ «перед обличчям тривалої російської агресії, яка забрала 10 тисяч життів і змусила понад 1,6 мільйона українців покинути свої будинки».

    Нагадаємо, у центрі Вашингтона (США) українська діаспора вшанувала пам'ять героїв Небесної сотні. 

    Як відомо, 18-21 лютого 2014 року силовики атакували учасників Революції гідності, в результаті чого загинули більше сотні мирних протестувальникі

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