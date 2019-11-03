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    У світі

    Імпічмент Трампа: Білий дім знову забороняє працівникам свідчити у Конгресі

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    Імпічмент Трампа: Білий дім знову забороняє працівникам свідчити у Конгресі

    Скасовані слухання високопосадовця адміністрації Блера, який чув розмову президентів США й України

    Адміністрація президента США поновила практику заборони для власних співробітників виступати зі свідченнями перед Конгресом, це пов’язано з розслідуванням щодо імпічменту Дональда Трампа.

    Цього разу скасовані слухання високопосадовця адміністрації Роберта Блера, який чув розмову президентів США й України, повідомило Politico.

    «Адвокат Блера Уіт Еллерман заявив, що Блер не з’явиться в понеділок відповідно до вказівки Білого дому, що базується на порадах Міністерства юстиції», – зауважується в повідомленні.

    Роберт Блер був присутній під час телефонної розмови президентів Трампа й Зеленського 25 липня, яка викликала серйозні занепокоєння у кількох працівників апарату національної безпеки США. Блер обіймає посаду старшого помічника Міка Малвані, в.о. глави адміністрації Білого дому, відомого своїми невдалими заявами, які підтвердили наміри кабінету Трампа натиснути на Україну з метою проведення там розслідування проти Джо Байдена.

    Блер раніше працював у Конгресі, зараз він спеціалізується на питаннях політики національної безпеки.

    Як повідомлялося, демократи впродовж понад місяця проводять розслідування з імпічменту президента США Дональда Трампа в нижній палаті американського Конгресу. З цією метою законодавці викликають на слухання, у тому числі, колишніх і нинішніх чиновників Білого дому і Державного департаменту США.

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