The Washington Post пояснила, за що Трамп ненавидів Україну



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Колишній чиновник Білого дому розповів, що Дональд Трамп «просто ненавидів Україну»

Працівники адміністрації Трампа «ніколи не могли зрозуміти» причину ненависті президента США до України

Президент США Дональд Трамп відчував ненависть до України з найперших днів в Білому домі.

Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на співробітників адміністрації американського президента.

«Він звинувачував (українську владу, – ред) в тому, що вони якимось чином працювали з кампанією Клінтон. Були звинувачення, що вони могли йому нашкодити. Він просто ненавидів Україну», - розповів колишній чиновник.

Він пояснив, що причиною такого ставлення може бути сприйняття президентом різних теорій змови, і додав, що працівники адміністрації «ніколи не могли цього зрозуміти».

Видання зазначає, що чиновники намагалися переконати Трампа надати підтримку президенту України Володимиру Зеленському, однак американський лідер був проти, так як, на його думку, влада України вступала в змову з демократами під час передвиборчої кампанії 2016 року.

ЗМІ також додає, що у 2017 році помічники американського президента пропонували передати військову допомогу Україні, але Трамп був проти.

«Він продовжував говорити про те, що не варто злити Росію і яка Україна погана країна», - поділився колишній чиновник.

Зазначимо, що напередодні президент США Дональд Трамп пообіцяв запросити свого українського колегу Володимира Зеленського відвідати Білий дім.

Як відомо, у вересні у Нью-Йорку відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Перед цим глави держав поговорили по телефону у липні.

Згодом ця розмова стане приводом для запуску процедури імпічменту Трампа.

Декілька днів тому представники Білого дому заявили, що в адміністрації президента США готові до того, що Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент.

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію».

Публічні слухання у Конгресі можуть початися вже цього місяця.