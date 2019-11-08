Трамп може оприлюднити стенограму ще однієї телефонної розмови із Зеленським



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Під «ще однією розмовою» мається на увазі телефонний дзвінок Трампа Зеленському 21 квітня

Президент США Дональд Трамп заявив, що може викласти в публічний доступ «ще одну розмову» із українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це він заявив у розмові з журналістами, передає Politico.

«Я мав ще одну телефонну розмову, яка, здається, мала місце до цієї (йдеться про телефонний дзвінок 25 липня, на основі якого нині ведеться розслідування щодо імпічменту Трампа — ред.)... І якщо вони (ймовірно, йдеться про конгресменів, які ведуть розслідування щодо імпічменту — ред.) хочуть її (стенограму), я дам їм її», — заявив Трампа.

Скоріш за все, під «ще однією розмовою» мається на увазі телефонний дзвінок Трампа Зеленському 21 квітня — одразу після того, як в Україні було оголошено попередні результати президентських виборів.

Відомо лише те, що тоді президент США привітав Зеленського з перемогою. І хоча про інші деталі розмови публічної інформації немає, Politico додає, що мова могла йтися і про корупцію в Україні.

Раніше, 4 листопада, було оприлюднено стенограми свідчень експосла США в Україні Марі Йованович та колишнього старшого радника Державного секретаря Майкла Маккінлі.

Як відомо, Дональд Трамп вважає, що інформатор, чиї повідомлення привели до запуску процедури імпічменту, повинен показати себе.

Працівник розвідки, чия скарга призвела до розслідування у Палаті представників імпічменту президента Трампа, готовий відповідати на письмові запитання республіканців.

Нагадаємо, у неділю газета The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп відчував ненависть до України з перших днів в Білому домі.

До слова, Білий дім знову забороняє працівникам свідчити у Конгресі у рамках процедури імпічменту.

Декілька днів тому представники Білого дому заявили, що в адміністрації президента США готові до того, що Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент.

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію».