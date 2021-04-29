Держдеп США: Прозорість кадрових перестановок в енергосекторі – ключовий фактор підтримки довіри до України

Кабінет Міністрів України оприлюднив ухвалені в середу рішення про кадрові перестановки в НАК «Нафтогаз України»

У США заявили, що прозорість під час призначень в енергетичному секторі є ключовим фактором для підтримки довіри до України. Про це заявив спікер Держдепу США Нед Прайс у Twitter.

«Повага до корпоративного управління, прозорість і сумлінність під час призначень персоналу в енергетичному секторі – чи то урядові або державні підприємства – є ключовим фактором для підтримки довіри до України та її прихильності реформам», – йдеться в повідомленні.

Respect for corporate governance, transparency, and integrity in energy sector personnel appointments - whether government or state-owned enterprises - is key to maintaining confidence in Ukraine’s commitment to reform. — Ned Price (@StateDeptSpox) April 29, 2021

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України оприлюднив ухвалені в середу рішення про кадрові перестановки в НАК «Нафтогаз України» в межах загальних зборів акціонерів компанії.

Згідно з розпорядженням, уряд достроково припинив повноваження голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва, звільнивши його з посади з 28 квітня, обрав і призначив головою компанії Юрія Вітренка з 29 квітня.

Тим часом, у Bloomberg заявили, що звільнення Коболєва ускладнить переговори України з МВФ