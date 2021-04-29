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    Держдеп США: Прозорість кадрових перестановок в енергосекторі – ключовий фактор підтримки довіри до України

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    Держдеп США відреагував на кадрові перестановки в&nbsp;&laquo;Нафтогазі України&raquo; - Держдеп США: Прозорість кадрових перестановок в енергосекторі – ключовий фактор підтримки довіри до України
    Держдеп США відреагував на кадрові перестановки в «Нафтогазі України»
    фото Укрінформ

    Кабінет Міністрів України оприлюднив ухвалені в середу рішення про кадрові перестановки в НАК «Нафтогаз України»

    У США заявили, що прозорість під час призначень в енергетичному секторі є ключовим фактором для підтримки довіри до України. Про це заявив спікер Держдепу США Нед Прайс у Twitter.

    «Повага до корпоративного управління, прозорість і сумлінність під час призначень персоналу в енергетичному секторі – чи то урядові або державні підприємства – є ключовим фактором для підтримки довіри до України та її прихильності реформам», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України оприлюднив ухвалені в середу рішення про кадрові перестановки в НАК «Нафтогаз України» в межах загальних зборів акціонерів компанії.

    Згідно з розпорядженням, уряд достроково припинив повноваження голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва, звільнивши його з посади з 28 квітня, обрав і призначив головою компанії Юрія Вітренка з 29 квітня.

    Тим часом, у Bloomberg заявили, що звільнення Коболєва ускладнить переговори України з МВФ

    Теги: МВФ США Нафтогаз України Андрій Коболєв уряд Юрій Вітренко звільнення
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