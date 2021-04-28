Вітренко попрощався з Кабміном

За словами Вітренка, проведені в Кабінеті міністрів місяці стали для нього корисним професійним досвідом

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко опублікував заяву напередодні переходу з Міненерго до НАК «Нафтогаз України».

У своєму Facebook Вітренко написав, що проведені в Кабінеті міністрів місяці стали для нього корисним професійним досвідом: «Сьогодні я краще, ніж чотири місяці тому, розумію, що працює, а що ні, і чому не працює».

Він подякував президенту Володимиру Зеленському за довіру, прем'єр-міністру Денису Шмигалю – за підтримку і «передачу цінного досвіду члена уряду», і колегам – «за допомогу і добрі справи».

За словами Вітренка, проведені в Кабінеті міністрів місяці стали для нього корисним професійним досвідом.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади глави правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.

У свою чергу Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідного заяви не писав.

Раніше виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав листа на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в якому запропонував прем'єру звільнити керівника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, а разом із ним – й усіх членів наглядової ради державної компанії.

Напередодні «Нафтогаз» відзвітував про мільярдні збитки у 2020 році. Водночас, 29 квітня в сесійній залі парламенту повинні голосувати за призначення нового міністра енергетики. На його посаду пропонують віце-президента НАЕК «Енергоатом» Германа Галущенка.

28 квітня Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики за подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.