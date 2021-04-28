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    Вітренко попрощався з Кабміном

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    Юрій Вітренко опублікував заяву напередодні переходу з Міненерго до НАК «Нафтогаз України»
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    За словами Вітренка, проведені в Кабінеті міністрів місяці стали для нього корисним професійним досвідом

    В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко опублікував заяву напередодні переходу з Міненерго до НАК «Нафтогаз України».

    У своєму Facebook Вітренко написав, що проведені в Кабінеті міністрів місяці стали для нього корисним професійним досвідом: «Сьогодні я краще, ніж чотири місяці тому, розумію, що працює, а що ні, і чому не працює».

    Він подякував президенту Володимиру Зеленському за довіру, прем'єр-міністру Денису Шмигалю – за підтримку і «передачу цінного досвіду члена уряду», і колегам – «за допомогу і добрі справи».

    За словами Вітренка, проведені в Кабінеті міністрів місяці стали для нього корисним професійним досвідом.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади глави правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

    Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.

    У свою чергу Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідного заяви не писав.

    Раніше виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав листа на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в якому запропонував прем'єру звільнити керівника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, а разом із ним – й усіх членів наглядової ради державної компанії.

    Напередодні «Нафтогаз» відзвітував про мільярдні збитки у 2020 році. Водночас, 29 квітня в сесійній залі парламенту повинні голосувати за призначення нового міністра енергетики. На його посаду пропонують віце-президента НАЕК «Енергоатом» Германа Галущенка.

    28 квітня Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики за подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

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    Теги: Кабмін Нафтогаз України Міненерго кадрові зміни уряд Юрій Вітренко звільнення
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