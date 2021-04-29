Вітренко сказав, хто запропонував йому очолити «Нафтогаз» та назвав логічним звільнення Коболєва

Юрій Вітренко каже, що пропозицію очолити «Нафтогаз» він отримав від президента і премʼєр-міністра

Юрій Вітренко вважає, що рішення про звільнення Андрія Коболєва було ухвалено у повній відповідності до законодавства

Звільнення голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва є логічним, оскільки держава, як акціонер має реагувати на неефективну роботу менеджменту компанії. Про це в інтервʼю «Інтерфакс-Україна» заявив новопризначений глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Він зазначив, що компанія вперше з 2015 року зазнала збитків у 19 млрд гривень, при тому, що на початку року «Нафтогаз» подав фінплан, який передбачав 11 млрд грн прибутку.

«Коли ти подаєш фінплан і обіцяєш щось, а потім замість запланованих 11 млрд грн прибутку ти отримуєш 19 млрд грн збитку, то це призводить до того, що твій власник реагує. Тим більше, що прибуток «Нафтогазу» – це дивіденди, які отримує держава, і бюджет на них розраховував, а тепер не отримає», – зазначив в.о. міністра.

Вітренко також нагадав, що минулого року «Нафтогаз» вперше за багато років отримав з держбюджету компенсацію у 32 млрд грн за режим спецзобовʼязань (постачання населенню енергоресурсів за пільговими цінами), і тому «легко уявити, який би був збиток без цього».

Також він вважає, що рішення про звільнення було ухвалено у повній відповідності до законодавства, оскільки загальні збори – вищий орган компанії, який може ухвалювати будь-які рішення. «Кабінет міністрів мав всі юридичні підстави, права і можливості, щоб ухвалювати рішення і, відповідно, звільнити главу правління», – заявив Вітренко.

Крім того, Вітренко додав, що пропозицію очолити «Нафтогаз» він отримав від президента і премʼєр-міністра.

«Це не було моєю ініціативою. Просто коли стало зрозуміло, що план призначити мене першим віцепремʼєром – міністром енергетики через обʼєктивні і субʼєктивні причини не вдається реалізувати, тоді керівництво країни – і президент, і премʼєр-міністр – запропонували розглянути такий варіант», – сказав Вітренко.

Вибір своєї кандидатури на нового голову «Нафтогазу» пояснив тим, що напрямки, які він курував на посаді виконавчого директора компанії – запуск реверсу і диверсифікація поставок газу, відносини з «Газпромом», Стокгольмський арбітраж – були успішними.

Напередодні ввечері Вітренко попрощався з Кабміном.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади глави правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.

У свою чергу Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідного заяви не писав.

За інформацією Bloomberg, звільнення Коболєва ускладнить переговори України з МВФ.

Раніше виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав листа на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в якому запропонував прем'єру звільнити керівника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, а разом із ним – й усіх членів наглядової ради державної компанії.

Напередодні «Нафтогаз» відзвітував про мільярдні збитки у 2020 році. Водночас, 29 квітня в сесійній залі парламенту повинні голосувати за призначення нового міністра енергетики. На його посаду пропонують віце-президента НАЕК «Енергоатом» Германа Галущенка.

28 квітня Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики за подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.