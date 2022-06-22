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    Новини

    Держдеп США відреагував на погрози Кремля до Литви

    Сполучені Штати заявили про непохитну підтримку балтійської країни, яка є членом НАТО, у разі агресивних дій з боку збройних сил РФ - Держдеп США відреагував на погрози Кремля до Литви
    Сполучені Штати заявили про непохитну підтримку балтійської країни, яка є членом НАТО, у разі агресивних дій з боку збройних сил РФ
    фото з відкритих джерел

    США в обов'язковому порядку підтримають країну-члена НАТО

    Будь-які військові заходи Російської Федерації проти Литви означатимуть агресію проти блоку НАТО і отримають відповідь з боку США. Про це заявив у своєму виступі речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

    За його словами, США в обов'язковому порядку підтримають країну-члена НАТО.

    «Ми підтримуємо наших союзників по НАТО, ми підтримуємо Литву. Наша прихильність п'ятій статті НАТО - постулату, що напад на одного означатиме напад на всіх, – непорушна», – заявив представник Держдепу.

    Нагадаємо, днями стало відомо, що Литва перекриє транзит російських вантажів до Калінінградскої області. Під заборону транзиту через Литву потрапить від 40 до 50 % номенклатури вантажів, що перевозилися між Калінінградською областю та іншими регіонами Росії.

    Згодом Росія почала погрожувати Литві через припинення транзиту на Калінінград. Також Захарова взялася погрожувати Литві. Вільнюс має покаятися, вважають в МЗС Росії.

    До слова, Патрушев зробив погрозливу заяву щодо блокади Калінінграда.

    А напередодні Литва вирішила «добити» Росію.

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    Теги: росія окупанти США НАТО війна військові напад Литва Україна окупація #stoprussia
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    Держдеп США відреагував на погрози Кремля до Литви