«Уже не до розмов». Захарова взялася погрожувати Литві

Вільнюс має покаятися, вважають в МЗС Росії

Кремль вважає, що Литва «перейшла всі межі та діє відверто агресивно», бо країна обмежила транзит російських вантажів до Калінінграда. Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Напередодні литовські залізниці повідомили Калінінград про припинення з 18 червня транзиту товарів, які потрапили під санкції Європейського Союзу. Обмеження торкнеться від 40 до 50 відсотків усієї номенклатури вантажів, у тому числі будівельних матеріалів та металів.

Захарова назвала ці дії «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».

«Не до якихось знаходжень формул, які могли б відвести ситуацію убік і вдати, що проблеми не існує», – вважає Захарова.

Також у МЗС Росії вважають, що Вільнюс має «рано та пізно усвідомити наслідки свого рішення та скасувати його». Захарова також озвучила думку, що «залишки якогось професіоналізму у влади країни ще присутні».

У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

Раніше член Ради Федерації Росії від окупованого Криму Ольга Ковітіді заявила, що обмеження Литвою транзиту вантажів до Калінінградської області вдарить по балтійських країнах.

Як повідомлялося, про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив 17 червня губернатор цього російського регіону Антон Аліханов. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.