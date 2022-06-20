Транзит до Калінінграда. Кремль в істериці від рішення Литви

Пєсков: ситуація «потребує глибокого аналізу перед тим, як формулювати якісь заходи і рішення»

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков назвав «безпрецедентним» та «незаконним» призупинення Литвою транзиту деяких товарів до Калінінградської області через свою територію у рамках санкцій ЄС.

«Це рішення справді безпрецедентне, це порушення всього і вся. Ми розуміємо, що це пов’язано з відповідним рішенням ЄС поширити дію санкцій на транзит. Це ми також вважаємо незаконним», – написав Пєсков.

Він додав, що ситуація «потребує глибокого аналізу перед тим, як формулювати якісь заходи і рішення». «Цей глибокий аналіз протягом наступних кількох днів буде здійснено», – зазначив Пєсков.

Також після заяви Литви, тимчасова повірена у справах Литви Віргінія Умбрасене була викликана в МЗС Росії для з’ясування стосунків.

«Голові дипмісії заявлено рішучий протест у зв'язку із запровадженою Вільнюсом без попереднього повідомлення російської сторони забороною. Вимагали негайного скасування цих рестрикцій», – йдеться у повідомленні російські ЗМІ.

Нагадаємо, раніше член Ради Федерації Росії від окупованого Криму Ольга Ковітіді заявила, що обмеження Литвою транзиту вантажів до Калінінградської області вдарить по балтійських країнах.

Як повідомлялося, про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив 17 червня губернатор цього російського регіону Антон Аліханов. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.