Блокада Калінінграда: Патрушев зробив погрозливу заяву

Блокада з боку Литви відбувається з подачі країн Заходу, вважає Патрушев

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев на нараді в Калінінграді пригрозив Литві заходами у відповідь на заборону залізничного транзиту низки вантажів з Росії в Калінінградську область.

Патрушев заявив, що Росія, безумовно, відреагує на «ворожі» дії литовської влади. «Заходи проробляються у міжвідомчому форматі і будуть прийняті найближчим часом. Їхні наслідки вплинуть на населення Литви», – цитує його слова «Інтерфакс».

На його думку, блокада з боку Литви відбувається з подачі країн Заходу. Цей приклад, як заявив він, «показує, що не можна довіряти не лише усним заявам Заходу, а й письмовим також».

Нагадаємо, Вільнюс оголосив, що припинить пропуск транзиту з Калінінградської області та до Калінінградської області з інших регіонів Росії частини переліку товарів, які підпадають під обмежувальні заходи, введені Європейським союзом (ЄС).

Микола Патрушев прибув до Калінінграда. Там соратник Путіна проведе нараду з національної безпеки на північному заході Росії.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

Захарова назвала дії Литви «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».