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    Політика

    Блокада Калінінграда: Патрушев зробив погрозливу заяву

    Патрушев погрожує Литві - Блокада Калінінграда: Патрушев зробив погрозливу заяву
    Патрушев погрожує Литві
    фото з відкритих джерел

    Блокада з боку Литви відбувається з подачі країн Заходу, вважає Патрушев

    Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев на нараді в Калінінграді пригрозив Литві заходами у відповідь на заборону залізничного транзиту низки вантажів з Росії в Калінінградську область.

    Патрушев заявив, що Росія, безумовно, відреагує на «ворожі» дії литовської влади. «Заходи проробляються у міжвідомчому форматі і будуть прийняті найближчим часом. Їхні наслідки вплинуть на населення Литви», – цитує його слова «Інтерфакс».

    На його думку, блокада з боку Литви відбувається з подачі країн Заходу. Цей приклад, як заявив він, «показує, що не можна довіряти не лише усним заявам Заходу, а й письмовим також».

    Нагадаємо, Вільнюс оголосив, що припинить пропуск транзиту з Калінінградської області та до Калінінградської області з інших регіонів Росії частини переліку товарів, які підпадають під обмежувальні заходи, введені Європейським союзом (ЄС).

    Микола Патрушев прибув до Калінінграда. Там соратник Путіна проведе нараду з національної безпеки на північному заході Росії.

    Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

    Захарова назвала дії Литви «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».

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    Теги: МЗС росія окупанти війна Литва Україна окупація #stoprussia
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    Блокада Калінінграда: Патрушев зробив погрозливу заяву