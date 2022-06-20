«Блокада Калінінграда». Україна похвалила Литву за принципову позицію

Український міністр наголосив, що Росія не має права погрожували Литві

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав позицію Литви про зупинення вантажного транзиту в Калінінградську область Росії. Про це очільник української дипломатії написав у Twitter.

Голова українського МЗС наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

«Росія не має права загрожувати Литві. Москва сама винна в наслідках свого неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну. Ми високо оцінюємо принципову позицію Литви і твердо підтримуємо наших литовських друзів», – написав Кулеба.

Russia has no right to threaten Lithuania. Moscow has only itself to blame for the consequences of its unprovoked and unjustified invasion of Ukraine. We commend Lithuania’s principled stance and stand firmly by our Lithuanian friends. @GLandsbergis — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 20, 2022

Нагадаємо, про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив 17 червня губернатор цього російського регіону Антон Аліханов. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

У відповідь на обмеження транзиту до Калінінградської області російські чиновники почали погрожувати Литві. Зокрема, член Ради Федерації Росії від окупованого Криму Ольга Ковітіді заявила, що обмеження Литвою транзиту вантажів до Калінінградської області вдарить по балтійських країнах.

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков назвав «безпрецедентним» та «незаконним» призупинення Литвою транзиту деяких товарів до Калінінградської області через свою територію у рамках санкцій ЄС. Він додав, що ситуація «потребує глибокого аналізу перед тим, як формулювати якісь заходи і рішення».