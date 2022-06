«Блокада Калінінграда». Україна похвалила Литву за принципову позицію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав позицію Литви про зупинення вантажного транзиту в Калінінградську область Росії. Про це очільник української дипломатії написав у Twitter.

Голова українського МЗС наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

«Росія не має права загрожувати Литві. Москва сама винна в наслідках свого неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну. Ми високо оцінюємо принципову позицію Литви і твердо підтримуємо наших литовських друзів», – написав Кулеба.

Russia has no right to threaten Lithuania. Moscow has only itself to blame for the consequences of its unprovoked and unjustified invasion of Ukraine. We commend Lithuania’s principled stance and stand firmly by our Lithuanian friends. @GLandsbergis