Україна та Польща працюватимуть над протидією запуску «Північного потоку-2»: заява

Міністри закликають Сполучені Штати Америки та Німеччину адекватно поставитися до безпекової кризи у регіоні

Проєкт збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпекову ситуацію в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО та ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау оприлюднили спільну заяву щодо «Північного потоку-2».

«Рішення щодо будівництва «Північного потоку-2», схвалене у 2015 році через лічені місяці після вторгнення Росії та незаконної анексії української території, створило політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі.

Нині цю кризу значно поглиблює відмова від спроб зупинити запуск газогону. Таке рішення створило додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи загалом. Водночас, воно збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпекову ситуацію в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО та ЄС.

Всяка гідна довіри спроба відновити баланс безпеки в регіоні має враховувати можливі негативні ризики у трьох сферах: політичній, військовій та енергетичній. Вона має також бути демократичною, передбачати на етапі узгодження домовленості переговори з урядами країн, які найсильніше відчувають на собі негативні наслідки «Північного потоку-2».

На жаль, актуальні пропозиції щодо заповнення дефіциту безпеки, який утворюється, не можуть вважатися достатніми для ефективної мінімізації загроз, які створює «Північний потік-2». Ми закликаємо Сполучені Штати Америки та Німеччину адекватно поставитися до безпекової кризи в нашому регіоні, єдиним вигодонабувачем якої є Росія.

Україна та Польща працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску«Північного потоку-2», допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, підтримки країн в їхніх прагненнях стати членами західних демократичних інституцій, мінімізації загроз миру та енергетичній безпеці», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, прессекретар президента України Сергій Нікіфоров прокоментував перші деталі угоди Сполучених Штатів і Німеччини щодо «Північного потоку-2».

Він заявив, що треба дочекатися, як Німеччина буде забезпечувати гарантії, які вона на себе взяла.

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