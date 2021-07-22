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    Байден заявив, що не міг зупинити «Північний потік-2»

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    Байден висловився в контексті угоди між Німеччиною та США - Байден заявив, що не міг зупинити «Північний потік-2»
    Байден висловився в контексті угоди між Німеччиною та США

    Газопровід готовий практично на 99%

    Президент США Джо Байден заявив, що «Північний потік-2» був завершений на 99%. Зупинити його не представлялося можливим. Про це Байден заявив в контексті угоди, у якій Німеччина взяла на себе зобов'язання відповісти РФ при необхідності, повідомляє CNN.

    Також Байден повністю усвідомив, що є главою американської адміністрації при зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним.

    «Сидячи навпроти Путіна, я відчув, що він розуміє, ким я є, А я розумію, хто він такий. Він знає, що коли я говорю про щось, то можу це зробити. Я вперше відчув, що перебуваю в адміністрації, яка є лідером вільного світу», – зізнався політик.

    Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо «Північного потоку-2». У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

    Але Кремль уже відреагував на це заявою, що лідери держав не можуть домовлятися про транзит газу.

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    Теги: МЗС США Німеччина транзит Україна президент Північний потік-2
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    Байден заявив, що не міг зупинити «Північний потік-2»