Байден заявив, що не міг зупинити «Північний потік-2»

Газопровід готовий практично на 99%

Президент США Джо Байден заявив, що «Північний потік-2» був завершений на 99%. Зупинити його не представлялося можливим. Про це Байден заявив в контексті угоди, у якій Німеччина взяла на себе зобов'язання відповісти РФ при необхідності, повідомляє CNN.

Також Байден повністю усвідомив, що є главою американської адміністрації при зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним.

«Сидячи навпроти Путіна, я відчув, що він розуміє, ким я є, А я розумію, хто він такий. Він знає, що коли я говорю про щось, то можу це зробити. Я вперше відчув, що перебуваю в адміністрації, яка є лідером вільного світу», – зізнався політик.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо «Північного потоку-2». У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Але Кремль уже відреагував на це заявою, що лідери держав не можуть домовлятися про транзит газу.

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