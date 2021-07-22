«Північний потік-2». У МЗС заперечили заяву США про узгодження з Україною угоди
Представник Держдепу США стверджував, що Вашингтон включив запропоновані українською стороною ідеї в текст опублікованої спільної заяви США і ФРН
Українська сторона не долучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США та Німеччини щодо «Північного потоку-2». Так прокоментував «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко заяву представника Держдепу США, який заявив, що Вашингтон включив запропоновані українською стороною ідеї в текст опублікованої спільної заяви США і ФРН.
«…Ми продовжуємо діалог із усіма нашими партнерами щодо бачення шляхів зменшення ключових енергетичних загроз з боку РФ та посилення енергетичної стійкості України та Центральної Європи загалом», – заявив Ніколенко.
За його словами, «немає сумнівів, що єдиним вигодонабувачем кризи в нашому регіоні є Росія».
«Відповідно ми вважаємо, що США та Німеччина мають відповідально поставитися до нейтралізації загроз «Північного потоку-2», – резюмував речник МЗС.
Нагадаємо, Разумков закликав Конгрес США не допустити запуску «Північного потоку-2».
Зазначимо, колишній посол України у США Валерій Чалий назвав найнебезпечніші наслідки для України від прийняття декларації США та ФРН щодо «Північного потоку-2».
Раніше Джо Байден заявив, що не міг зупинити «Північний потік-2».
21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо «Північного потоку-2». У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.
Але Кремль уже відреагував на це заявою, що лідери держав не можуть домовлятися про транзит газу.
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