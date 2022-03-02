Держдума готується відправляти до тюрми на 15 років за правду про війну в Україні

До російського парламенту внесено законопроєкт, який фактично знищить рештки свободи слова в РФ

До Держдуми внесено законопроект про кримінальну відповідальність та покарання до 15 років за «виготовлення та розповсюдження фейків» про дії збройних сил Росії, передає телеканал «Настоящее время».

Поки що тексту документа немає у відкритому доступі. Однак про те, що поправки до Кримінального кодексу справді готуються до ухвалення повідомив депутат від «Єдиної Росії» Василь Піскарьов. Він очолює комітет Держдуми з безпеки та протидії корупції.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура Росії погрожувала громадянам кримінальними справами за державну зраду у разі допомоги Україні.

Окрім того, у Росії заборонено, або обмежено доступ до ряду ЗМІ за те, що вони війну називають війною, а так звану «спеціальну операцію», на чому наполягає Кремль, називають «нападом» і «вторгненням» Росії в Україну.