«Эхо Москвы» вимкнено з радіоефіру, а канал «Дождь» заблоковано в інтернеті

«Эхо Москвы» і «Дождь» зазнають тиску від влади за те, що називають війну в Україні війною і нападом Росії

Російська влада блокує роботу ЗМІ, які називають події в Україні «війною» і «вторгненням» Росії

Радіостанція «Эхо Москвы» і телеканал «Дождь» отримали повідомлення від Генеральної прокуратури Російської Федерації про обмеження доступу до інформаційного ресурсу, на якому розміщена інформація з порушенням закону. Про це заявили ведучі «Дождя» в прямому ефірі.

«Інформація, розміщена на http://tvrain.ru містить брехливі повідомлення про акти тероризму, або інакшу недостовірну суспільно значиму інформацію, яку розповсюджують під виглядом достовірних повідомлень, яка створює загрозу спричинення шкоду життю…», ідеться в листі-повідомленні, яке є в розпорядженні телеканалу.

Кремль вирішив жорстко обмежити діяльність ЗМІ, які збройний конфлікт в Україні називають нападом Росії і війною

Головний редактор радіостанції «Эхо Москвы» Олексій Венедиктов прокоментував лист з Генпрокуратури і заявив незгоду із закидами. «Претензії, що містяться у повідомленні, не підкріплені жодними прикладами, жодними доказами, є голослівними і образливими для журналістів і громадян Росії», – ідеться в його повідомленні у Telegram. За його словами, редакція у суді оскаржуватиме рішення Генпрокуратури

Головний редактор «Эхо Москвы» Олексій Венедиктов обіцяє захищати радіокомпанію у суді

Інтернет-провайдери зобов’язані заблокувати ресурси, які отримали подібне повідомлення.

Як повідомлялося раніше, російський регулятор «Роскомнадзор» вимагає від місцевих ЗМІ видалити матеріали, в яких згадується слово «війна», «вторгнення» і «напад».

«Відповідно до вимог Генеральної прокуратури РФ «Роскомнадзор» направив повідомлення про необхідність обмеження доступу до недостовірної інформації в адресах ресурсів «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона», «Новое время», «Дождь», «Свободная пресса», «Крым».Реалии», «Новая газета», «Журналист», «Ленизда», ідеться в повідомленні.