Держдума РФ прийняла закон про санкції щодо США

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Документ дає можливість уряду заборонити ввезення будь-якої продукції і сировини

Нижня палата російського парламенту прийняла в третьому, остаточному читанні законопроект про санкції у відповідь на «недружні дії» США та інших країн.

У фінальній редакції законопроекту немає згадки конкретних сфер, на які можуть поширюватися санкції. Документ дає можливість уряду заборонити ввезення будь-якої продукції і сировини - за винятком життєво необхідних товарів, які не виробляються в Росії.

Також можливі обмеження не можуть поширюватися на товари, що ввозяться для особистого користування, як росіянами, так і іноземними громадянами.

Законопроект «Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та (або) інших іноземних держав» внесли до Держдуми в квітні 2018 року. Документ був розроблений після того, як США розширили список санкцій, внісши в нього, в числі інших, російських бізнесменів Олега Дерипаску та Віктора Вексельберга.

У першому варіанті законопроекту були перераховані сфери, в яких уряд може вводити санкції у відповідь. Зокрема, передбачалася можливість заборони на ввезення ліків і медтехніки, що змусило благодійні організації звертатися з листом до голів Держдуми і Ради Федерації. До другого читання із законопроекту прибрали згадування конкретних сфер, на які можуть поширюватися санкції.

Одночасно з законопроектом про відповідні санкції в Держдумі розглядався і був прийнятий в першому читанні документ про кримінальну відповідальність за дотримання санкцій, введених відносно Росії, і за дії, що сприяють їх введенню. Документ викликав численну критику, в тому числі з боку Ради з прав людини та Російського союзу промисловців і підприємців. Його друге читання відкладено.

Нагадаємо, МЗС Великої Британії прогнозує посилення санкцій проти Росії. Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон вважає введення США додаткових санкцій відносно Росії дієвим заходом і розглядає можливість аналогічного кроку з боку Лондона.