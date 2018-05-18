Чому депутати російської Держдуми не вводять радикальні санкції проти США

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чи хоче влада РФ скасувати запропоновані Думою драконівські норми або підтримає все нові санкції проти власних громадян?

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Нижняя палата российского парламента во вторник, 15 мая, единогласно приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях против США и поддерживающих их стран. Пока он содержит все вызвавшие протесты запреты, включая эмбарго на ввоз американских лекарств. Но принято и постановление, где сказано, что уже во втором чтении в документ внесут поправки. Прямые запреты будут исключены, закон станет рамочным - он просто расширит полномочия правительства по введению любых санкций против зарубежных государств и их граждан. Публичного обсуждения, как было в этот раз, больше не потребуется.

Депутаты Думы не оправдали доверия

Российские парламентарии повели себя слишком честно. Кремль впервые доверил им самим, без вмешательства исполнительной власти, предложить закон о контрсанкциях против США. И депутаты Госдумы во главе с ее спикером Вячеславом Володиным набросали в документ практически все, что им или имеющим доступ к парламенту лоббистам пришло в голову. Это было настолько откровенно, что даже у лояльных к властям россиян появились опасения, что речь идет о борьбе против собственного народа. Причем в ответ на санкции США против российских олигархов.

Больше всего врачей и рядовых россиян напугала идея запретить ввоз американских лекарств, «имеющих аналоги». Ведь любой живой человек - это потенциальный пациент. Лечиться ему хочется не только настойкой боярышника или корой дуба, как в запале предлагали отдельные парламентарии. При этом речь не только была про лекарства. Предложений, немногим менее диких, в документе было предостаточно.

Однако быстро выяснилось, что дикостью считают происходящее не только российские граждане, но также представители госкорпораций, которые понесут многомиллиардные убытки, и сотрудники многих профильных министерств. Включая, кстати, Минздрав, где прекрасно осведомлены, хоть и не скажут об этом публично, о том, что из себя представляют в реальности «аналоги» американских препаратов, то есть дешевые китайские и индийские дженерики, которые можно купить на российском рынке. Равно там наверняка в состоянии посчитать, насколько после такого запрета в стране вырастет смертность. А ведь за нее бюрократам отсчитываться перед Кремлем.

В итоге заботы о здоровье россиян оказалось недостаточно, чтобы переписать законопроект, зато бюрократическая логика сработала. Правительство добилось пересмотра документа - депутатам велели забрать все «революционные» предложения. Теперь никакой конкретики - рамочный документ, а министры сами решат, что запрещать, в тиши своих кабинетов. Не надо нервировать население, а то так и до бунта недалеко.

Сажать своих, чтоб чужих напугать

Однако Госдума не может обойтись без того, чтобы не ввести какие-нибудь санкции против собственных граждан. Раз от запрета на ввоз иностранных лекарств пришлось временно отказаться, депутаты придумали другой ход: подготовить поправки в Уголовный кодекс, чтобы было можно наказывать лишением свободы на срок до 4 лет за поддержку зарубежных санкций против России.

Формулировка, что понимать под такой поддержкой или помощью, предельно размыта: «Совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц».

В соцсетях немедленно начали опасно шутить, что первые кандидаты на тюремный срок - российские президент и члены правительства. Никто больше их не способствовал «введению иностранным государством» санкций против России. Ударит же этот закон все равно, в первую очередь, по российским компаниям.

Например, по банкам, начиная со Сбербанка, которые не работают на территории аннексированного Крыма. А также по сотовым операторам, вроде «Билайна». Все, кто хотят сохранить свой зарубежный бизнес за пределами России, фактически лишатся такой возможности после принятия этого закона. Вести бизнес с западными партнерами, не соблюдая западные же санкции, очевидно не получится.

Бомбить Воронеж

Сомнений нет в том, что скоро и на самом деле начнут сажать за «помощь» во введении зарубежных санкций. Правда, явно не главу Сбербанка Германа Грефа, а скорее правозащитников, борцов с коррупцией или оппозиционеров. Тем временем правительство тихой сапой без публичных скандалов будет реализовывать все те «контрсанкции», которые неразумные депутаты раньше времени обнародовали в своем законопроекте.

Других способов наказать Запад, кроме борьбы с собственным народом, российские власти до сих пор так и не придумали. Так что жертвами антисанкций явно будем все равно мы, а не американский бизнес или лидеры европейских государств, которые один за другим в ближайшие недели будут «в теплой и дружественной обстановке» проводить свои встречи с Владимиром Путином.

Джерело: Deutsche Welle

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